Кто станет депутатом Курултая: партии начали публиковать списки кандидатов

Казахстанские политические партии начали обнародовать списки кандидатов, получивших депутатские мандаты в новом Парламенте – Курултае. Решения были приняты на заседаниях руководящих органов партий, передает Zakon.kz.

Партия "Ауыл" 26 августа утвердила список из 10 кандидатов, которые будут представлять политическое объединение в Курултае. Решение приняли на заседании Бюро политического совета партии.

В список вошли:

Айтуганов Кайрат Капарович Байманов Шахмардан Аскарович Бегалиева Захира Онгарбаевна Егизбаев Серик Рахметоллаулы Иргибаев Мурат Саматович Каджибекова Ажар Елемесовна Киян Владимир Сергеевич Мухаметов Алмас Ерекулы Райханова Динара Куанышевна Токсеитова Рабига Альбековна

Тем временем Президиум Политического совета Демократической партии "Ак жол" распределил восемь полученных мандатов депутата Курултая в соответствии с итогами выборов.

Партию в новом составе Парламента будут представлять:

Ахметжаев Даурен Хайруллаевич Бибаев Бактыбек Сальбекович Еспаева Дания Мадиевна Кожахметов Асылхан Тулеббергенович Ли Юрий Виссарионович Нуралдинов Олжас Ельтаевич Шынасилова Мейраш Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич

Свой список также утвердил Президиум ОСДП. Решение о кандидатах, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, было принято единогласно.

От ОСДП депутатские мандаты получат:

Асхат Рахимжанов Максут Насибулов Лариса Ли Нурайнаш Камалова Аслан Кульмагамбетов Арман Акылбай Наурыз Сайлаубай Ажар Сагандыкова

Еще девять кандидатов определила партия Respublica. Центральный совет политического объединения распределил между ними депутатские мандаты Курултая по итогам выборов, состоявшихся 23 августа 2026 года.

От Respublica в Курултай войдут:



Бекжан Айткулов Руслан Идрисов Мейрхат Касымбаев Олжас Куспеков Динара Наумова Екатерина Смолякова Нургуль Тау Махамбет Хасенов Айдарбек Ходжаназаров

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ глава государства рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также анонсировал изменения в составе правительства.