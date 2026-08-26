#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.87
535.09
5.42
Политика

Кто станет депутатом Курултая: партии начали публиковать списки кандидатов

Фото: Zakon.kzФото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 19:09 Фото: Zakon.kz
Казахстанские политические партии начали обнародовать списки кандидатов, получивших депутатские мандаты в новом Парламенте – Курултае. Решения были приняты на заседаниях руководящих органов партий, передает Zakon.kz.

Партия "Ауыл" 26 августа утвердила список из 10 кандидатов, которые будут представлять политическое объединение в Курултае. Решение приняли на заседании Бюро политического совета партии.

В список вошли:

  1. Айтуганов Кайрат Капарович
  2. Байманов Шахмардан Аскарович
  3. Бегалиева Захира Онгарбаевна
  4. Егизбаев Серик Рахметоллаулы
  5. Иргибаев Мурат Саматович
  6. Каджибекова Ажар Елемесовна
  7. Киян Владимир Сергеевич
  8. Мухаметов Алмас Ерекулы
  9. Райханова Динара Куанышевна
  10. Токсеитова Рабига Альбековна

Тем временем Президиум Политического совета Демократической партии "Ак жол" распределил восемь полученных мандатов депутата Курултая в соответствии с итогами выборов.

Партию в новом составе Парламента будут представлять:

  1. Ахметжаев Даурен Хайруллаевич
  2. Бибаев Бактыбек Сальбекович
  3. Еспаева Дания Мадиевна
  4. Кожахметов Асылхан Тулеббергенович
  5. Ли Юрий Виссарионович
  6. Нуралдинов Олжас Ельтаевич
  7. Шынасилова Мейраш
  8. Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич

Свой список также утвердил Президиум ОСДП. Решение о кандидатах, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, было принято единогласно.

От ОСДП депутатские мандаты получат:

  1. Асхат Рахимжанов
  2. Максут Насибулов
  3. Лариса Ли
  4. Нурайнаш Камалова
  5. Аслан Кульмагамбетов
  6. Арман Акылбай
  7. Наурыз Сайлаубай
  8. Ажар Сагандыкова

Еще девять кандидатов определила партия Respublica. Центральный совет политического объединения распределил между ними депутатские мандаты Курултая по итогам выборов, состоявшихся 23 августа 2026 года.

От Respublica в Курултай войдут:

  1. Бекжан Айткулов
  2. Руслан Идрисов
  3. Мейрхат Касымбаев
  4. Олжас Куспеков
  5. Динара Наумова
  6. Екатерина Смолякова
  7. Нургуль Тау
  8. Махамбет Хасенов
  9. Айдарбек Ходжаназаров

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ глава государства рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также анонсировал изменения в составе правительства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
президент Казахстана
14:11, Сегодня
Президент оценил списки от партий с кандидатами в депутаты Курултая
Нурсултан Байтилесов стал депутатом Мажилиса от партии Amanat
18:05, 04 марта 2024
Нурсултан Байтилесов стал депутатом Мажилиса от партии Amanat
Сенат Парламента РК
11:27, 08 мая 2026
Сколько депутатов будет в комитетах Курултая – в Парламенте обсудили вопрос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стас Покатилов перед матчем в Лиге чемпионов
19:33, Сегодня
Стас Покатилов рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в Лиге чемпионов
Тим Цзю и Никита Цзю
19:07, Сегодня
Никита Цзю высказался о ничьей в бою с Махоуни в Австралии
ФК &quot;Сабах&quot; после выхода в основной этап Лиги чемпионов
18:37, Сегодня
"Сабах" Покатилова заработает более 20 млн евро благодаря выходу в основной этап ЛЧ
Никита Цзю перед поединком
18:17, Сегодня
Никита Цзю не смог одолеть Махоуни в главном бою вечера бокса в Австралии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: