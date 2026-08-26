Кто станет депутатом Курултая: партии начали публиковать списки кандидатов
Партия "Ауыл" 26 августа утвердила список из 10 кандидатов, которые будут представлять политическое объединение в Курултае. Решение приняли на заседании Бюро политического совета партии.
В список вошли:
- Айтуганов Кайрат Капарович
- Байманов Шахмардан Аскарович
- Бегалиева Захира Онгарбаевна
- Егизбаев Серик Рахметоллаулы
- Иргибаев Мурат Саматович
- Каджибекова Ажар Елемесовна
- Киян Владимир Сергеевич
- Мухаметов Алмас Ерекулы
- Райханова Динара Куанышевна
- Токсеитова Рабига Альбековна
Тем временем Президиум Политического совета Демократической партии "Ак жол" распределил восемь полученных мандатов депутата Курултая в соответствии с итогами выборов.
Партию в новом составе Парламента будут представлять:
- Ахметжаев Даурен Хайруллаевич
- Бибаев Бактыбек Сальбекович
- Еспаева Дания Мадиевна
- Кожахметов Асылхан Тулеббергенович
- Ли Юрий Виссарионович
- Нуралдинов Олжас Ельтаевич
- Шынасилова Мейраш
- Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич
Свой список также утвердил Президиум ОСДП. Решение о кандидатах, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, было принято единогласно.
От ОСДП депутатские мандаты получат:
- Асхат Рахимжанов
- Максут Насибулов
- Лариса Ли
- Нурайнаш Камалова
- Аслан Кульмагамбетов
- Арман Акылбай
- Наурыз Сайлаубай
- Ажар Сагандыкова
Еще девять кандидатов определила партия Respublica. Центральный совет политического объединения распределил между ними депутатские мандаты Курултая по итогам выборов, состоявшихся 23 августа 2026 года.
От Respublica в Курултай войдут:
- Бекжан Айткулов
- Руслан Идрисов
- Мейрхат Касымбаев
- Олжас Куспеков
- Динара Наумова
- Екатерина Смолякова
- Нургуль Тау
- Махамбет Хасенов
- Айдарбек Ходжаназаров
Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ глава государства рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также анонсировал изменения в составе правительства.