Токаев назвал главное достижение выборов в Курултай
Фото: akorda.kz
Выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал главное достижение выборов, сообщает Zakon.kz.
В целом, как подчеркнул президент, эти выборы отличались и по форме, и по содержанию.
"Прошедшая электоральная кампания прежде всего продемонстрировала, что политическое многообразие в Казахстане выходит на качественно новый уровень. Партии широко продемонстрировали свой потенциал, смогли всесторонне разъяснить и донести до общества свои программы. Предложения партий, участвовавших в предвыборной кампании, привлекли внимание общественности и придали новый импульс общественной жизни. Многие наблюдатели отмечают, что стали свидетелями открытой конкуренции между партиями, каждая из которых, безусловно, предложила свой курс, позицию и идеологию".Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, "в ходе кампании их роль в обществе и место в политической системе стали еще более отчетливыми и очевидными, что можно расценивать как главное достижение выборов в Курултай".
"Такие позитивные преобразования способствуют поступательному развитию и совершенствованию общественно-политической культуры Казахстана. В перспективе влияние партий в системе власти будет только усиливаться, их роль будет возрастать с каждым новым электоральным циклом. Поэтому партиям необходимо следовать выбранному курсу и продолжить работу с избирателями. Только тогда авторитет политических организаций будет последовательно укрепляться".Касым-Жомарт Токаев
Президент отдельно остановился на содержании программ, предложенных партиями.
"Эти документы содержат новые идеи и конструктивные предложения, которые будут тщательно проанализированы в рамках предстоящей работы. Наиболее удачные решения, дающие импульс социально-экономическому развитию страны, должны быть учтены в работе правительства. На выборах партия "Әділет", заручившаяся поддержкой наибольшего числа избирателей, одержала победу и сформировала конституционное большинство в Курултае. Поэтому на эту партию возлагается и высокая ответственность, с ней мы связываем и особые надежды".Касым-Жомарт Токаев
В данном контексте, как отметил глава государства, "крайне важно консолидировать общество вокруг общих интересов и стать движущей силой реформ".
"Убежден, что данная задача будет успешно выполнена".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript