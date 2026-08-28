Токаев назвал главное достижение выборов в Курултай

Выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал главное достижение выборов, сообщает Zakon.kz.

В целом, как подчеркнул президент, эти выборы отличались и по форме, и по содержанию.

"Прошедшая электоральная кампания прежде всего продемонстрировала, что политическое многообразие в Казахстане выходит на качественно новый уровень. Партии широко продемонстрировали свой потенциал, смогли всесторонне разъяснить и донести до общества свои программы. Предложения партий, участвовавших в предвыборной кампании, привлекли внимание общественности и придали новый импульс общественной жизни. Многие наблюдатели отмечают, что стали свидетелями открытой конкуренции между партиями, каждая из которых, безусловно, предложила свой курс, позицию и идеологию". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, "в ходе кампании их роль в обществе и место в политической системе стали еще более отчетливыми и очевидными, что можно расценивать как главное достижение выборов в Курултай".

"Такие позитивные преобразования способствуют поступательному развитию и совершенствованию общественно-политической культуры Казахстана. В перспективе влияние партий в системе власти будет только усиливаться, их роль будет возрастать с каждым новым электоральным циклом. Поэтому партиям необходимо следовать выбранному курсу и продолжить работу с избирателями. Только тогда авторитет политических организаций будет последовательно укрепляться". Касым-Жомарт Токаев

Президент отдельно остановился на содержании программ, предложенных партиями.

"Эти документы содержат новые идеи и конструктивные предложения, которые будут тщательно проанализированы в рамках предстоящей работы. Наиболее удачные решения, дающие импульс социально-экономическому развитию страны, должны быть учтены в работе правительства. На выборах партия "Әділет", заручившаяся поддержкой наибольшего числа избирателей, одержала победу и сформировала конституционное большинство в Курултае. Поэтому на эту партию возлагается и высокая ответственность, с ней мы связываем и особые надежды". Касым-Жомарт Токаев

В данном контексте, как отметил глава государства, "крайне важно консолидировать общество вокруг общих интересов и стать движущей силой реформ".

"Убежден, что данная задача будет успешно выполнена". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая.