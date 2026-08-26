Президент подписал указ о созыве первой сессии Курултая

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 августа 2026 года, подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва", сообщает Zakon.kz.

Текст документа приводится на сайте Акорды.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан постановляю созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане", – говорится в указе, подписанном президентом.

Отмечается, что документ вводится в действие со дня его подписания.

Материал по теме Грубых нарушений законодательства на выборах не зафиксировано – наблюдатели

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Глава государства также анонсировал изменения в составе правительства.

25 августа в ЦИК объявили итоги голосования на выборах депутатов Курултая. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Әділет" (71,17% голосов), "Ауыл" (6,26%), Respublica (5,56%), ОСДП (5,11%), "Ак жол" (5,21%). Не набрали необходимое количество голосов две партии: НПК (3,11%) и "Байтак" (1,07%). За вариант "против всех" проголосовали 2,51% избирателей.