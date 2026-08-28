Токаев: Казахстан прочно встал на путь реформ и превратился в территорию реальных перемен

Выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая РК первого созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил важные принципы для будущих поколений, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, как подчеркнул президент, наша страна демонстрирует подлинно инновационные стандарты и подходы к реформированию всех сфер общественной жизни.

"Это продуманная, масштабная модернизация не только государственных институтов и экономики, но, что гораздо важнее, гражданского самосознания и менталитета нации. В современном мире, переполненном войнами, кризисами и взаимным недоверием, такая системная общественная трансформация сама по себе уникальна и не имеет схожих примеров ни в одном из регионов. Уверенно можно сказать: Казахстан прочно встал на путь реформ и превратился в территорию реальных перемен". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, "чтобы сохранить высокий темп преобразований и закрепить достигнутые результаты, нам следует изменить подходы и взгляды на ключевые аспекты исторического развития нации".

"Наше общество должно опираться на реальность вместо мифов, уповать на прогресс, развивать науку, а не ностальгировать по архаике, ценить деловитость, а не краснобайство, отстаивать правду и давать отпор кривде. Эти важнейшие принципы должны войти составной частью в идеологию будущих поколений. Наш единый народ с достоинством прошел через все исторические испытания, а теперь может и должен направить свою могучую энергию на поиск новых горизонтов развития. Под лежачий камень вода не течет, созидание и труд – вот что приведет нас к успехам". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая.