Леонид Млечин: Президент Токаев становится все более влиятельной фигурой мировой политики

Казахстан утверждается в статусе "средней державы" и центра Евразии. О том, как масштабные реформы и работа новых институтов помогают стране адаптироваться к вызовам, а также о роли президента Токаева в построении Справедливого Казахстана рассказал Леонид Млечин, сообщает Zakon.kz.

О том, что "средние державы" становятся все более заметными на мировой арене, и к их числу относится Казахстан, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая первого созыва. В новых реалиях шанс успешно адаптироваться получат лишь те государства, которые практическими делами укрепят суверенитет в экономике, науке, военно-дипломатической сфере и разовьют человеческий потенциал.

Мнением о реализации казахской реформаторской повестки с нашим изданием поделился российский политический обозреватель, писатель и телеведущий Леонид Млечин.

– Леонид Михайлович, глава государства заявил: "Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны". На Ваш взгляд, каким образом создание нового института изменит политическую систему Казахстана и баланс между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти?

– Появились новые лица – молодые политики, олицетворяющие современный мир. Президент прямо сказал: "Конечная цель институциональных преобразований заключается именно в обновлении кадров во всех ветвях власти".

У молодых политиков есть шанс проявить себя, сделать что-то полезное для страны. Как я понимаю, Казахстан ждет от них новых идей.

Реформы идут в стране уже несколько лет. Намеченную главой государства программу модернизации, в том числе модернизацию государственного устройства, общество поддерживает. Что сейчас необходимо – слаженность различных ветвей власти, быстрое превращение планов в реальные дела. Новая политическая конструкция должна этому помочь и двинуть страну вперед. Хороший принцип: "Разные мнения – единая нация".

Сегодня Токаев очень точно говорил о том, что нельзя отвлекаться на мелкие распри, избегать злословья, краснобайства и хвастовства. И никаких пустых обещаний. Но он обещал главное: поскольку Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку, требуются немалые инвестиции. На финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом будут выделены средства из Национального фонда.

– Какую роль в новой архитектуре власти будет играть Касым-Жомарт Токаев и насколько нынешняя политическая трансформация соответствует курсу президента на построение Справедливого и Сильного Казахстана?

– Ваш президент, насколько я понимаю, вообще никогда не отдыхает. Он посвятил свою жизнь преобразованию страны, созданию Справедливого Казахстана и ни на что иное не отвлекается. Сейчас, надо понимать, вокруг главы государства сплотятся его единомышленники, те, кто понимает, что необходимо сделать ради блага страны. И таких людей становится все больше!

Мне представляется крайне важным вердикт Конституционного суда о том, что Касым-Жомарт Токаев имеет право на переизбрание президентом. Он занят другим и откровенно сказал об этом: "Пойду на выборы, не пойду, в каком году – на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной, и фактически превратить весь Казахстан в большую стройку, прежде всего социальных объектов для граждан".

Но для успешного движения страны вперед важна перспектива. Уверен: скорейшее решение Касым-Жомарта Токаева о том, что он согласен участвовать в следующих президентских выборах, во-первых, придало бы уверенность всем, кто охвачен идеей строительства Справедливого Казахстана, во-вторых, укрепило бы стабильность в стране, в-третьих, усилило бы позиции государства во внешней политике.

Со стороны это виднее: президент Токаев становится все более влиятельной и значимой фигурой мировой политики, а это среди прочего означает новые инвестиции и проекты, выгодные для экономики страны.

– Президент отметил растущую роль "средних держав" на фоне кризиса глобальных институтов и снижения доверия между крупнейшими государствами. Как Казахстану превратить этот новый международный статус из констатации в реальный инструмент усиления своего влияния и самостоятельности на мировой арене? И какую роль в этом процессе играет политика Токаева?

– Расписанию рабочего дня президента Казахстана не позавидуешь: столько иностранных политиков, бизнесменов и общественных деятелей жаждут его общества! Для него это тяжелая работа, для страны – престиж и влияние. Характерен интерес к президенту Токаеву со стороны лидеров великих держав – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпиня, президента США Дональда Трампа…

А вот и результат умелой внешней политики Касым–Жомарта Токаева, выдающегося дипломата: великие державы прислушиваются к позиции страны. Казахстан сегодня – центр не только региона, но и всей Евразии. В раздираемом конфликтами современном мире с Казахстаном хотят дружить и сотрудничать.

– Каким образом новые государственные институты и Курултай смогут превратить масштабные политические реформы в конкретные решения, одновременно сохранив национальное единство и сформировав современное национальное самосознание Казахстана?

– Президент Токаев, который сосредоточен на всеобъемлющем реформировании страны, мыслит не только масштабно, но и очень прагматично: "Мы сейчас должны поставить цифровизацию и искусственный интеллект на службу людям, на службу всем гражданам нашей страны. Проще говоря, смартфон – это не только игрушка. Смартфон – это не только инструмент, по которому можно смотреть бесконечно TikTok. Смартфон – это инструмент зарабатывания денег. Так нужно ставить вопрос".

Он увлекает за собой! Уверен, что и вице-президент, и уже приступивший к работе Курултай, и новое правительство сконцентрируются на реализации президентских идей, которые, помимо всего прочего, объединяют страну. Кто же может быть против повышения собственного благосостояния?

Я обратил внимание на то, что в Курултай не вошла одна из старейших партий – Народная партия Казахстана, которая родилась в результате раскола коммунистической партии и поначалу называлась Коммунистической Народной партией Казахстана. Партия призывала под свои знамена приверженцев социалистической идеологии и левых идей. На выборах она получила всего 3,11% голосов избирателей. Надо понимать, это свидетельство осознанного отказа общества от популистских идей.

Строить и развивать страну – это и есть развитие национальных традиций.

Невозможно не отметить и слова президента о масштабной модернизации не только государственных институтов и экономики, но, что гораздо важнее, и гражданского самосознания и менталитета нации.

Разумеется, нельзя забывать трагические страницы истории. Но нельзя концентрироваться на прошлых обидах. Жить мифами, а не реальностью. Казахстану есть чем гордиться, победы и достижения должны вдохновлять. Извлекать уроки из прошлого и смело двигаться вперед.