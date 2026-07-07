Леонид Млечин: Во главе Казахстана необходим человек с огромным внешнеполитическим опытом

Ранее глава государства обратился в Конституционный суд для официального толкования некоторых положений нового Основного закона. О влиянии возможных преобразований на развитие Казахстана Zakon.kz рассказал российский писатель, международный обозреватель и телеведущий Леонид Млечин.

– Леонид Михайлович, конституционно-правовое разъяснение ряда положений, связанных с будущими электоральными процессами, завершилось. Какое значение, на Ваш взгляд, подобные решения имеют для институционального развития страны и политической стабильности?

– Конституционный суд вынес очень важное решение, которое, очевидно, поможет новым успехам страны. Возможность нового президентского срока Касым-Жомарта Токаева означает, что можно и нужно сосредоточиться на главном – на идущих в стране реформах, а не гадать, кто станет наследником, какая команда займет руководящие должности и что тогда изменится.

Напрашивается историческая параллель. В самые трудные для себя годы Соединенные Штаты четырежды голосовали за одного и того же человека – Франклина Делано Рузвельта! Когда он в 1933 году в первый раз стал хозяином Белого дома, Америка буквально загибалась от экономического кризиса и социального хаоса, что грозило развалом страны. Вступая в должность, президент Рузвельт произнес речь, которую транслировали сто восемьдесят радиостанций: "Страна нуждается в действиях, и действиях немедленных. Я попрошу конгресс дать мне широкие полномочия, такие же, какие были бы мне даны в случае нападения на страну внешнего врага".

Так же решительно и смело действовал глава вашего государства Касым-Жомарт Токаев во время январских событий и в буквальном смысле спас тогда страну от величайшей беды.

Сегодня мир вновь внушает большую тревогу. Во главе страны необходим человек с огромным внешнеполитическим опытом, твердо знающий, как в этом мире обеспечить интересы и безопасность своей страны.

– Для иностранных инвесторов и международных партнеров крайне важна предсказуемость государственной политики. Насколько последовательность реформ и институциональная преемственность сегодня являются конкурентным преимуществом Казахстана на международной арене?

– Думаю, это имеет ключевое значение. И политические союзы, и крупные экономические сделки заключаются на долгие годы. У партнеров всегда возникают сомнения и тревога: а что произойдет, когда партнер сменится? Так что репутация президента Токаева как надежного и успешного партнера – важный фактор и в межгосударственных отношениях, и в бизнесе.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что политические реформы требуют последовательности. Насколько для успешной реализации масштабных преобразований важно, чтобы у их инициатора была возможность довести начатое до завершения?

– Общество вступило в эпоху перемен, ожидая обновления и мечтая о движении вперед. Успех на выборах означает, что власть обрела поддержку общества. Люди вручили мандат доверия действующему лидеру и существующему политическому режиму. И они высоко ценят личную харизму носителя власти.

Но выборы – это не только одобрение, но и предъявленные ожидания. А президенту нужно время, чтобы реализовать все намеченное. Мы недооцениваем роль личности. Какая дорога ведет к успеху? Что превращает политика, одного из многих, в национального лидера? Какие черты личности рождают народное доверие и готовность вверить этому человеку свою судьбу и судьбу страны? Исполнение обещаний!

– Многие институциональные реформы дают ощутимый эффект лишь спустя годы. Можно ли говорить о том, что их объективную оценку правильнее давать после завершения полного цикла преобразований, а не на промежуточном этапе?

– Как я понимаю, президент Токаев пришел к выводу, что стране необходимо сильное правительство и хорошо продуманная система сдержек и противовесов, чтобы ни одна ветвь власти не господствовала над другими. И теперь взаимодействие трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной подробно описано. Но главное – воплотить положения нового Основного закона в жизнь.

Все последние годы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев успешно действует и на мировой арене, и внутри страны. Перемены очевидны сегодня. Главное – их продолжить.