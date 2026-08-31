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Политика

Казахстан и Азербайджан обсудили новые направления сотрудничества

Казахстан и Азербайджан обсудили новые направления сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 18:24 Фото: Акорда
В ходе встречи, состоявшейся на полях саммита ШОС, Касым-Жомарт Токаев рассказал президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву о масштабных политических реформах в Казахстане и об итогах первых выборов в однопалатный Курултай, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это историческое событие стало важным этапом на пути всеобщей модернизации. Как пишет Акорда, глава нашего государства поблагодарил азербайджанского лидера за теплые поздравления по случаю проведения выборов в Курултай, а также активное участие миссии наблюдателей из Азербайджана.

"Впервые в нашей истории текущие выборы получили единогласно хорошую, положительную оценку со стороны международных организаций. Курултай настроен на активную работу с азербайджанским Парламентом – Милли Меджлисом. Я буду со своей стороны всячески поддерживать это направление сотрудничества. Что касается межгосударственных отношений в целом, то они активно развиваются. Я держу под контролем все основные вопросы нашего сотрудничества. Полагаю, что есть все основания выразить удовлетворение тем, каким образом они развиваются. И, конечно же, главный фактор этого успеха – политическая воля глав государств", – сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул масштабность и важное значение проводимых в Казахстане реформ. Президент Азербайджана также выразил твердый настрой на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества между нашими странами

"Наши отношения успешно развиваются, носят союзнический характер и наполняются конкретикой день ото дня. Безусловно, успешное проведение выборов в Курултай и общественная поддержка, выраженная народом Казахстана Вашему курсу, – это еще одно подтверждение того, что общество очень правильно и адекватно реагирует на все реформы и шаги, которые вы предпринимаете", – заявил президент Азербайджана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также ход реализации совместных проектов в различных сферах, включая транспорт, логистику, энергетику и цифровизацию.

В завершение беседы стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Токаев по приглашению Жапарова прибыл в Бишкек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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