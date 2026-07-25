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Политика

Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России

Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 20:40 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев, поблагодарив Путина за теплый прием в Омске, подчеркнул, что рассматривает сегодняшнюю встречу в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества как хорошую возможность продолжить предметный диалог по ключевым направлениям казахско-российского взаимодействия и наметить дальнейшие шаги по его развитию.


"Мы являемся очень крупными торговыми партнерами. В 2025 году объем торговли составил около 28 млрд долларов, причем тенденция этого года крайне положительная. В сравнении с 5 месяцами 2025 года эти 5 месяцев показали хороший рост взаимной торговли. Что касается инвестиций, то Россия выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 млрд долларов. Очень интересно, что нашими обоюдными усилиями был подобран пул перспективных промышленных проектов в количестве 177, из них 122 проекта уже реализованы. А общий объем этих 177 проектов составляет 53 млрд долларов. Это значительный объем, учитывая непростые геополитические условия нынешнего времени", – сообщил президент Казахстана.

Глава нашего государства высоко оценил уровень взаимодействия в гуманитарной сфере, выразив признательность российскому лидеру за поддержку в открытии филиала Казахского национального университета в Омске.

Касым-Жомарт Токаев констатировал прогресс в реализации проекта по совместному строительству первой в Казахстане атомной станции.

"Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются. Этот проект не только связан с производством нового вида энергии на территории Казахстана. Это проект, который сблизит наши государства и, самое главное, народы наших стран, в частности, подрастающее поколение. Ведь мы ведем речь о том, чтобы готовить технические кадры с помощью России – местные, наши казахские кадры, которые были бы затем способны работать в этой очень сложной сфере, каковой является атомная индустрия", – считает президент.

Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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