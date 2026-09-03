Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта Казахстана

Нурлан Сауранбаев переназначен министром транспорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1967 года в Таразе. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1991, экономист), Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия, 2001-2002, магистр нефтяного администрирования), Национальный университет обороны имени первого президента РК (2016, специальность "военное и государственное управление").

Трудовую деятельность начал с должности гендиректора компании "Енбек" (1991-1997). Затем был исполнительным директором Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998), директором ДП "Пассажирские перевозки" республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1998-2000), первым вице-президентом ОАО "АНПЗ" (2000-2002), директором Департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (2002-2004), гендиректором ТОО "ТенизСервис" (2004-2007), управляющим директором по транспортировке нефти, управляющим директором по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (07.2007-06.2010).

Также занимал должности вице-министра индустрии и новых технологий РК (18.05.2011-25.08.2014), замминистра обороны РК (14.08.2014-10.2016), руководителя организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (2017).

Вместе с тем был акимом Шымкента (11.2017-06.2018), заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК (01.2019-04.2021).

С апреля 2021 года по июнь 2025-го занимал должность председателя правления АО "НК "Казахстан темир жолы".

30 июня 2025 года Нурлан Сауранбаев был назначен министром транспорта РК.