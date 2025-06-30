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Политика

Токаев назначил нового министра транспорта

Токаев назначил нового министра транспорта, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 09:47 Фото: akorda.kz
Новым министром транспорта Казахстана стал Нурлан Сауранбаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 30 июня 2025 года, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев:

"Назначить Сауранбаева Нурлана Ермековича министром транспорта Республики Казахстан".

Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1967 года в Таразе. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1991, экономист), Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия, 2001-2002, магистр нефтяного администрирования), Национальный университет обороны им. первого президента РК (2016, специальность "Военное и государственное управление").

Трудовую деятельность начал с должности гендиректора компании "Енбек" (1991-1997). Затем был исполнительным директором Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998), директором ДП "Пассажирские перевозки" республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1998-2000), первым вице-президентом ОАО "АНПЗ" (2000-2002), директором Департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (2002-2004), гендиректором ТОО "ТенизСервис" (2004-2007), управляющим директором по транспортировке нефти, управляющим директором по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (07.2007-06.2010).

Также занимал должности вице-министра индустрии и новых технологий РК (18.05.2011-25.08.2014), замминистра обороны РК (14.08.2014-10.2016), руководителя организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (2017).

Вместе с тем был акимом Шымкента (11.2017-06.2018), заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК (01.2019-04.2021).

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Экс-министр обороны Руслан Жаксылыков получил новую должность

До нового назначения, с апреля 2021 года, Нурлан Сауранбаев занимал должность председателя правления АО "НК "Казахстан темир жолы".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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