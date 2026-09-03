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Политика

Президент Казахстана назначил министра торговли

Арман Шаккалиев, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:56 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохранил должность Арману Шаккалиеву. Тот продолжит возглавлять министерство торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Официальное уведомление об этом разместила пресс-служба Акорды 3 сентября 2026 года.

"Назначить Шаккалиева Армана Абаевича министром торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в указе президента РК.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в городе Балхаше Карагандинской области. Окончил Евразийский университет имени Л. Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.

В 2001-2002 годах работал главным специалистом, затем начальником отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.

В 2002-2004 годах возглавлял Управление анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.

В 2004-2006 годах был директором Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии".

В 2006-2007 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.

В 2007-2008 годах работал на руководящих должностях в структурах Министерства финансов, Министерства экономики и бюджетного планирования, а также холдинга "КазАгро".

С 2008 по 2016 год возглавлял Республиканское государственное предприятие "КазИнСт".

В 2016-2018 годах занимал должность директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

В 2018-2019 годах был председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2019-2020 годах возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

В 2020-2022 годах – член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии в Москве.

В 2022-2023 годах занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции РК.

Министром торговли назначен 2 сентября 2023 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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