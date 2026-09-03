Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе

Президенты Казахстана и Лаоса Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит провели переговоры в узком составе. Об этом 3 сентября 2026 года проинформировали в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя высокого гостя, глава нашего государства назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.

"В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Это важная веха. Связи между нашими государствами носят дружественный характер. Мы тесно взаимодействуем на международной арене, в первую очередь в рамках Организации Объединенных Наций. Кроме того, хотел бы выразить искреннюю признательность за поддержку Лаосом наших инициатив в рамках СВМДА. Господин президент, это ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что по его завершении наши правительства приступят к активной реализации достигнутых договоренностей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента Казахстана, Лаос – важный и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии.

Глава нашего государства отметил, что экономика Лаоса в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Достигнуты значительные результаты в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

В свою очередь Тхонглун Сисулит выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить дружественный Казахстан.

"Во время этого визита я своими глазами cмог увидеть, насколько всесторонне развивается Казахстан, какие масштабные преобразования осуществляются под Вашим руководством. Для меня большая честь совершить данный официальный визит в Казахстан в качестве президента страны и встретиться сегодня с Вами. Искренне верю, что мой визит внесет существенный вклад в укрепление двусторонних отношений. Уверен, что в ходе переговоров мы сможем обсудить широкий круг вопросов и наметить перспективные направления сотрудничества и дальнейшей совместной работы", – сказал президент Лаоса.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом. Официальная церемония встречи состоялась во Дворце Независимости в Астане.