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Политика

Токаев переназначил Нуржана Нуржигитова министром водных ресурсов

Нуржан Нуржигитов, министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 12:12 Фото: Telegram/ortcom_kz
Нуржан Нуржигитов, возглавляющий Министерство водных ресурсов и ирригации с 4 сентября 2023 года, сохранил свой пост, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 3 сентября 2026 года, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного знамени, в 2008 году – Жамбылский гуманитарно-технический университет.

В разное время работал техником, комендантом, механиком колхоза и главным инженером агрообъединения. С 1996 по 2008 года занимал различные должности в акимате Жуалынского района Жамбылской области. С 2008 по 2011 год – заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области.

В 2011-2015 годах – заместитель начальника управления Агентства по делам государственной службы по Жамбылской области, руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.

Позже возглавлял управления сельского хозяйства, природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. В 2019 году начал работу на посту акима Байзакского района Жамбылской области. В 2021 году был назначен заместителем акима Жамбылской области, а через год стал акимом региона.

4 сентября 2023 года Нуржигитов указом президента РК был назначен на должность министра водных ресурсов и ирригации.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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