Президент переназначил главу МСХ Казахстана

Айдарбек Сапаров сохранил пост министра сельского хозяйства Казахстана, который занимает с сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ сегодня, 3 сентября 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича министром сельского хозяйства Республики Казахстан", – следует из указа, опубликованного на сайте Акорды в четверг.

Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Бухгалтерскую школу (1984), Омский сельскохозяйственный институт (1992, зооинженер), Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (2006, бакалавр государственного управления).

Трудовую деятельность начал бухгалтером совхоза (1985). Затем был зоотехником-реализатором, коммерческим директором совхоза (1992-1995), директором, генеральным директором ТОО "Ногайбай" (1995-2003).

Также занимал такие должности, как заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация" (2003-2005), начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК (03.-11.2006), аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (11.2006-03.2008), аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (03.2008-04.2010), заместитель акима Северо-Казахстанской области (04.2010-09.2011), первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (09.2011-03.2019).

Вместе с тем работал первым вице-министром сельского хозяйства РК (03.2019-01.12.2022), акимом Северо-Казахстанской области (01.12.2022-04.09.2023).

Должность министра сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров занимает с 4 сентября 2023 года.