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Политика

"Центральная Азия – Корея": Токаев предложил запустить новое технологическое партнерство

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:16 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 16 сентября 2026 года принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея", сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства выразил признательность президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну за теплый прием и безупречную организацию первого саммита "Центральная Азия – Республика Корея".

"Данный диалог имеет богатую историю – он был начат еще 20 лет назад по инициативе корейской стороны. Сегодня формат взаимодействия выходит на высший политический уровень. Это поистине кульминационный момент нашего многопланового сотрудничества, свидетельство подлинно стратегических отношений и взаимного доверия. Нынешний саммит по праву можно назвать историческим событием. Особо хотел бы отметить политическую волю и личный вклад президента Ли Чжэ Мёна в созыв этой знаменательной встречи. Мы видим твердое стремление Республики Корея выстраивать равноправное и долгосрочное партнерство с государствами Центральной Азии", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к корейскому народу, его уникальной истории, традициям, культуре.

"Республика Корея явила один из самых вдохновляющих примеров национального подъема в современном мире. Благодаря ставке на образование, инновации и человеческий капитал вам удалось в кратчайшие сроки войти в число ведущих технологических держав. Это закономерный результат трудолюбия, дисциплины и целеустремленности, который вызывает искреннее восхищение и находит глубокий отклик у казахского народа", – сказал глава нашего государства.

Далее он представил свое видение дальнейшего развития многостороннего сотрудничества.

Первым направлением Токаев назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

"В прошлом году объем взаимной торговли между Центральной Азией и Кореей впервые превысил 10 млрд долларов. Около половины всего регионального товарооборота приходится на Казахстан. Сеул входит в число десяти ведущих торговых партнеров нашей страны, занимает 9-е место среди крупнейших инвесторов с валовым объемом инвестиций свыше 12 млрд долларов. В Казахстане действуют более тысячи совместных предприятий с корейским капиталом. На протяжении многих лет на казахстанском рынке успешно работают такие ведущие компании, как Kia, Hyundai, Doosan, Posco, Samsung, Lotte, Hanwha. Сегодня двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень. В рамках визита подписаны коммерческие соглашения на сумму порядка 19 млрд долларов – это убедительный показатель высокой динамики нашего экономического взаимодействия", – заметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и далее готов создавать все необходимые условия для работы корейских компаний.

По его словам, этой цели служит программа Altyn Visa, упрощающая долгосрочное присутствие инвесторов в Казахстане.

"Значительный потенциал, требующий дальнейшего углубления экономического сотрудничества, имеется в промышленной сфере. Показательным примером служит запущенный в прошлом году в Казахстане завод KIA Qazaqstan мощностью 70 тысяч автомобилей в год. Вокруг предприятия формируется полноценный кластер. Полагаю, именно такую модель взаимодействия следует использовать и в других отраслях, соединив технологические возможности Кореи с производственным потенциалом нашей страны. В этом ключе хотел бы поприветствовать проведение первой встречи министров промышленности стран Центральной Азии и Республики Корея. В развитие этой инициативы предлагаем запустить Партнерство промышленного и технологического развития "Центральная Азия – Корея". В рамках данного механизма наши правительства могли бы сформировать портфель флагманских совместных проектов с акцентом на локализацию производства, трансфер технологий, развитие региональной кооперации и экспорт готовой продукции на рынки третьих стран. Уверен, запланированный на сегодня бизнес-форум "Центральная Азия – Корея" внесет свой весомый вклад в этот процесс", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 16 сентября, глава государства также посетил казахский этноаул. В ходе мероприятия в небо над парком Ханган были подняты дроны с государственными флагами двух стран, а также дирижабль с надписью "Казахстан – Корея вместе устремлены к светлому будущему".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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