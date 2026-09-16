Дроны с флагом и дирижабль: Касым-Жомарт Токаев посетил казахский этноаул в Корее
Как пишет Акорда, во время совместного посещения этноаула, расположенного в столичном парке Ханган, высоким гостям представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы культурного наследия.
"Президент Касым-Жомарт Токаев и спикер Национальной Ассамблеи Чо Чжон Шик осмотрели традиционную юрту и инсталляцию "Жеті қазына", посвященную семи главным сокровищам казахского народа", – говорится в сообщении.
В этноауле представлены традиционные ювелирные украшения, национальная одежда и изделия из войлока.
Гостям также продемонстрировали национальные музыкальные инструменты, в том числе домбыру, дауылпаз и жетіген.
Ярким моментом программы стало совместное выступление ансамбля танца "Бірлік" и балетной труппы Государственного академического корейского театра Республики Казахстан. Хореографическая композиция "Дружба" символизировала единство, взаимное уважение и тесные связи между казахским и корейским народами.
Касым-Жомарт Токаев и Чо Чжон Шик также ознакомились с традиционным искусством стрельбы из лука.
"Для высоких гостей был организован краткий мастер-класс по технике владения луком", – пишет Акорда.
В диджитал-юрте была представлена современная интерпретация традиционного казахского жилища. На панорамном LED-экране гостям показали иммерсивный видеоконтент о дружбе двух народов, а также об истории, культуре и современной жизни этнических корейцев в Казахстане.
"Посещение этноаула стало символичным отражением крепнущих казахско-корейских отношений и особой роли гуманитарных и культурных связей в сближении двух стран", – отметили в Акорде.
В ходе мероприятия в небо над парком Ханган были подняты дроны с государственными флагами двух стран, а также дирижабль с надписью "Казахстан – Корея вместе устремлены к светлому будущему".
Перед этим мероприятием Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея. Он проинформировал собеседника об итогах состоявшихся накануне переговоров с президентом Ли Чжэ Мёном.
15 сентября 2026 года Акорда показала торжественный прием Токаева в резиденции президента Кореи.