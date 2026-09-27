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Политика

Токаев обратился к казахстанцам в связи с Днем труда

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 08:05 Фото: akorda.kz
27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с проявлением уважения к людям разных профессий – к тем, кто своим талантом, умом и трудолюбием ежедневно создает настоящее и будущее Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, наше время выдвигает высокие требования к исключительно важному качеству, как профессионализм.

Компетентность, ответственность, трудолюбие, дисциплина стали неотъемлемой частью успехов в социально-экономическом развитии многих стран, и Казахстан здесь не исключение. "Совершенно справедлива поговорка, присутствующая в языках большинства народов:

"Терпение и труд все перетрут". Труд – это, по сути, ключ к достижению жизненного успеха. Любой труд почетен и должен восприниматься с должным уважением. Казахстан вступил в новый исторический цикл. Перед нами стоят масштабные задачи. Главным ориентиром нашего пути к достижению целей устойчивого развития страны служит Конституция и сформулированные в ней идеи Справедливого Казахстана, законопослушания, единства и согласия, трудолюбия и прогресса, бережного отношения к природе", – считает президент.

По его словам, формула "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех" стала важной частью общественной этики.

"Прошлый год был проведен в Казахстане под эгидой Года рабочих профессий, что способствовало значительному укреплению роли института наставничества, трудовых династий и, в целом, авторитета Человека Труда. Наша страна и впредь будет создавать все условия для самореализации граждан. Важно передать молодежи профессиональные знания и навыки, жизненный опыт и мудрость старшего поколения, воспитать в ней глубокое понимание созидания как высшей ценности и ключевого фактора развития. Убежден, благодаря солидарности и единству нашей нации, объединенной общей целью, мы сумеем построить страну, где на практике реализованы идеи справедливости, природолюбия, законности, прогресса и, конечно, трудолюбия", – добавил Токаев.

Ранее Токаев заявил о "золотом тридцатилетии" в отношениях Казахстана и Китая.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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