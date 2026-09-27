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Политика

Токаев поздравил руководство Туркменистана с Днем Независимости

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, Казахстан и Туркменистан, Казахстанско-туркменские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 08:32 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 35-летия Независимости Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что братский Туркменистан встречает этот праздник в статусе авторитетного, развитого государства, в основе достижений которого – согласие и единство, богатая культура и созидательный дух туркменского народа.

"За годы Независимости Ваша страна достигла впечатляющих успехов в социально-экономической модернизации, повышении благосостояния граждан, укрепила свои международные позиции как государство, твердо стоящее на принципах позитивного нейтралитета. В Казахстане дорожат отношениями дружбы с Туркменистаном, придают большое значение укреплению многогранного сотрудничества в духе добрососедства и взаимной поддержки", – говорится в поздравлении.

Президент Казахстана пожелал руководству Туркменистана новых свершений в государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.

Ранее Токаев обратился к казахстанцам в связи с Днем труда.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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