Токаев поздравил руководство Туркменистана с Днем Независимости
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 35-летия Независимости Туркменистана, сообщает Zakon.kz.
Глава государства отметил, что братский Туркменистан встречает этот праздник в статусе авторитетного, развитого государства, в основе достижений которого – согласие и единство, богатая культура и созидательный дух туркменского народа.
"За годы Независимости Ваша страна достигла впечатляющих успехов в социально-экономической модернизации, повышении благосостояния граждан, укрепила свои международные позиции как государство, твердо стоящее на принципах позитивного нейтралитета. В Казахстане дорожат отношениями дружбы с Туркменистаном, придают большое значение укреплению многогранного сотрудничества в духе добрососедства и взаимной поддержки", – говорится в поздравлении.
Президент Казахстана пожелал руководству Туркменистана новых свершений в государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.
Ранее Токаев обратился к казахстанцам в связи с Днем труда.
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