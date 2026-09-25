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Политика

Токаев заявил о "золотом тридцатилетии" в отношениях Казахстана и Китая

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 сентября 2026 года, выступил на инвестиционном форуме "Казахстан – Китай" в Алматы. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия.

"Личное внимание и твердая поддержка моего близкого друга, многоуважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина вывели двусторонние отношения на беспрецедентно высокий уровень. Казахско-китайское взаимодействие в новом "золотом тридцатилетии" приобрело всеобъемлющий характер во всех ключевых сферах. Китай является основным торговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот приблизился к рекордной отметке в 50 млрд долларов. Наши правительства активно работают над увеличением взаимной торговли до 100 млрд долларов. Уверенную динамику демонстрирует и инвестиционное сотрудничество. Китайская Народная Республика традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с совокупным объемом вложений свыше 29 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более девяти тысяч предприятий с китайским участием – это почти каждая седьмая иностранная компания, зарегистрированная в нашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что последовательно укрепляется партнерство в таких сферах, как промышленность, цифровизация, развитие "умных городов", спутниковые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование. По его словам, важной правовой основой для наращивания двустороннего сотрудничества стала ратификация Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Существенный вклад в расширение деловых контактов также вносит установленный между нашими странами безвизовый режим. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации крупных проектов. Основные положения Конституции, вступившей в силу 1 июля нынешнего года, составляют мощный правовой фундамент для укрепления инвестиционного потенциала страны", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что в условиях глубокой трансформации мировой экономики Казахстан и Китай способны предложить современную и эффективную созидательную модель сотрудничества, основанную на взаимном доверии, открытости и общности долгосрочных интересов.

Исходя из этого, в выступлении были обозначены приоритетные направления дальнейшего взаимовыгодного партнерства двух стран. В первую очередь глава государства остановился на сфере транспорта и логистики.

"Вместе с международными партнерами мы наращиваем железнодорожные мощности, расширяем автомобильные магистрали и морские порты, развиваем грузовую авиацию и приграничную инфраструктуру. От Ляньюньгана до Актау сформирована сеть логистических узлов, связавшая китайское побережье с Каспием. Новым важным звеном логистической сети станет казахско-китайский терминал в городе Чэнду, где запланировано открытие Генерального консульства Казахстана. Приоритетной задачей считаем развитие Среднего коридора, который формирует современную конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в сегодняшнем форуме участвуют компании, которые уже активно вовлечены в работу по расширению пропускной способности транзитных гаваней.

Он сообщил, что по прогнозам к 2029 году количество контейнерных поездов из Китая в Европу вырастет до трех тысяч. Это укрепит позиции Казахстана в качестве одного из важнейших транспортных хабов в глобальных логистических цепочках.

"Ряд совместных инициатив уже обретает конкретные очертания. В августе этого года мною дан старт строительству Арало-Каспийской автомагистрали. Новый маршрут во много раз увеличит пропускную способность направления Восток – Запад. В ближайшее время будет завершено масштабное строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз. Прозрачность грузоперевозок обеспечивается совместным внедрением цифровых технологий в рамках пилотного проекта "Умная граница". В партнерстве с китайской корпорацией Minmetals Logistics создается логистический коридор с беспилотными транспортными технологиями и цифровыми решениями. Это уникальный для нашей страны проект. Особое внимание мы уделяем развитию мультимодальных перевозок. Начал работу национальный авиагрузоперевозчик Alatau Air Cargo. На казахстанский рынок выходят крупные мировые грузовые авиакомпании, в том числе Cathay Pacific Cargo и другие. Не менее важную роль играет и гражданская авиация. В этом году открыты рейсы Алматы – Сиань, Алматы – Шанхай, Астана – Гуанчжоу, Актау – Урумчи. На этой неделе первый прямой пассажирский маршрут связал города Алматы и Чунцин", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что глава государства принял участие в инвестиционном форуме "Казахстан – Китай", который прошел в Алматы. Перед началом форума участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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