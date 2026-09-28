Судья Конституционного Суда РК назначен зампредседателя Конституционного суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Конституционного суда. Им стал Бакыт Нурмуханов, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующая официальная информация опубликована сегодня, 28 сентября 2026 года, в Telegram-канале Акорды:

"Указом главы государства судья Конституционного суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного Суда Республики Казахстан".

Бакыт Нурмуханов родился 13 мая 1979 года. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "Правоведение" (2000). Кандидат юридических наук (2010).

Трудовой стаж:

преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета (2000-2003);

консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного совета РК (май 2003-го – июнь 2011-го);

руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного совета РК (с июня 2011 года; в 2013 году переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса "А");

офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии) по совместительству (2008 – август 2017-го);

руководитель аппарата Конституционного Совета РК (с 1 августа 2017 года – 2022 год);

судья Конституционного суда РК (с 1 января 2023 года);

заместитель председателя Конституционного суда РК (10 января 2023 года – 23 сентября 2026 года);

судья Конституционного суда РК (с 23 сентября 2026 года).

23 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев назначил 10 судей Конституционного суда. Со списком можно ознакомиться по этой ссылке.