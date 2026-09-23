#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
Политика

Токаев назначил судей Конституционного суда

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:17 Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил судей Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, указами главы государства судьями Конституционного суда Казахстана назначены:

  • Абдолла Сакен;
  • Жакаева Лейла Султановна;
  • Жакипбаев Кайрат Тулегенович;
  • Жатканбаева Айжан Ержановна;
  • Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна;
  • Мусин Канат Сергеевич;
  • Нурмуханов Бакыт Маратович;
  • Скрябин Сергей Васильевич;
  • Тукиев Аслан Султанович;
  • Ударцев Сергей Федорович.

До указов президента депутаты Курултая на пленарном заседании дали согласие на назначение судьей Конституционного суда РК.

Представил кандидатуры руководитель Администрации президента Роман Скляр:

"В соответствии со статьей 56 Конституции РК для назначения судьей Конституционного суда необходимо согласие Курултая. В соответствии с поручением главы государства на должности судьей Конституционного суда предлагаются десять кандидатур".

22 сентября 2026 года Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі. Она пройдет 23-24 сентября 2026 года в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Эльвира Азимова
10:02, 18 сентября 2026
Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда
Токаев оценил итоги годовой работы Конституционного суда
12:54, 23 февраля 2024
Токаев оценил итоги годовой работы Конституционного суда
Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица
10:21, 12 января 2024
Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по баскетболу 3х3 на Азиаде-2026
09:54, Сегодня
Баскетболисты Казахстана проиграли Филиппинам, но вышли в плей-офф Азиады-2026
Алексей Луценко на Азиаде
09:44, Сегодня
Алексей Луценко завоевал шестое "золото" на Азиаде и планирует завершить карьеру
Сарвиноз Миркадирова на Азиаде-2026
09:41, Сегодня
Знаменосец сборной Казахстана Сарвиноз Миркадирова проиграла в первом же матче на Азиаде
Фёдоров на трассе групповой гонки Азиады
09:40, Сегодня
Казахстанский велогонщик Фёдоров проиграл Луценко, но завоевал "серебро" Азиады в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: