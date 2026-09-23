Токаев назначил судей Конституционного суда
Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил судей Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала Акорды, указами главы государства судьями Конституционного суда Казахстана назначены:
- Абдолла Сакен;
- Жакаева Лейла Султановна;
- Жакипбаев Кайрат Тулегенович;
- Жатканбаева Айжан Ержановна;
- Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна;
- Мусин Канат Сергеевич;
- Нурмуханов Бакыт Маратович;
- Скрябин Сергей Васильевич;
- Тукиев Аслан Султанович;
- Ударцев Сергей Федорович.
До указов президента депутаты Курултая на пленарном заседании дали согласие на назначение судьей Конституционного суда РК.
Представил кандидатуры руководитель Администрации президента Роман Скляр:
"В соответствии со статьей 56 Конституции РК для назначения судьей Конституционного суда необходимо согласие Курултая. В соответствии с поручением главы государства на должности судьей Конституционного суда предлагаются десять кандидатур".
22 сентября 2026 года Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі. Она пройдет 23-24 сентября 2026 года в Астане.
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