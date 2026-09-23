Сегодня, 23 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил судей Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, указами главы государства судьями Конституционного суда Казахстана назначены:

Абдолла Сакен;

Жакаева Лейла Султановна;

Жакипбаев Кайрат Тулегенович;

Жатканбаева Айжан Ержановна;

Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна;

Мусин Канат Сергеевич;

Нурмуханов Бакыт Маратович;

Скрябин Сергей Васильевич;

Тукиев Аслан Султанович;

Ударцев Сергей Федорович.

До указов президента депутаты Курултая на пленарном заседании дали согласие на назначение судьей Конституционного суда РК.

Представил кандидатуры руководитель Администрации президента Роман Скляр:

"В соответствии со статьей 56 Конституции РК для назначения судьей Конституционного суда необходимо согласие Курултая. В соответствии с поручением главы государства на должности судьей Конституционного суда предлагаются десять кандидатур".

22 сентября 2026 года Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі. Она пройдет 23-24 сентября 2026 года в Астане.