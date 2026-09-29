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Политика

ИИ, ЦОДы и подготовка кадров: Токаев обозначил новые точки сотрудничества с Германией

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 21:58 Фото: akorda.kz
Казахстан намерен развивать сотрудничество с Германией в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и подготовки кадров. Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную сеть центров промышленных компетенций, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава нашего государства заявил в ходе выступления на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан определил искусственный интеллект и цифровую трансформацию в качестве национальных приоритетов

По его словам, в стране формируется "Долина ЦОДов", которая призвана стать крупным вычислительным хабом.

"Сильные стороны Германии в области промышленного программного обеспечения, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследований органично дополняют наши амбиции. Немецкие компании могли бы участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных и совместно с казахстанскими партнерами разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности, энергетики и логистики", – отметил президент.

Отдельный блок выступления был посвящен развитию человеческого капитала. Высоко оценив дуальную систему профессионального образования Германии, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличии основы для расширения академических и профессиональных обменов.

"Предлагаем создать сеть Казахстанско-Германских центров промышленных компетенций, которые могли бы быть напрямую связаны с реализацией флагманских проектов. Здесь можно использовать простой принцип – каждый крупный инвестиционный проект одновременно должен становиться площадкой для подготовки кадров. Именно так капитал превращается в знания, а знания – в устойчивый экономический рост", – подчеркнул президент.

Выступая на бизнес-форуме, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил значительный потенциал экономического сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства

"Казахстан является нашим важнейшим торговым партнером в Центральной Азии, и мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Об этом свидетельствуют и двусторонние соглашения, которые будут подписаны после этой встречи. Будучи федеральным президентом, я стремлюсь развивать контакты с растущими региональными державами, в том числе с Казахстаном. Германия привносит капитал, технологии и промышленный опыт. Казахстан располагает огромными запасами природных ресурсов, колоссальным потенциалом роста и, конечно же, стратегическим расположением между Европой и Азией", – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Германия могут расширить сотрудничество в энергетике и переработке сырья.

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Канат Болысбек
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