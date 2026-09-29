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Политика

Заморозка военных действий и переход к переговорам – Токаев объяснил позицию по конфликту на Украине

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 22:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи журналисты подняли вопрос о заморозке конфликта на Украине. Вспомнив предыдущее заявление Касым-Жомарта Токаева на форуме в Омске, они спросили, как глава государства оценивает ситуацию сейчас и что бы он сказал Владимиру Путину сегодня.

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 22:51

Фото: akorda.kz

Отвечая на вопрос журналистов, президент Казахстана детально изложил свое видение.

"Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу, поскольку все мы, руководители государств, включая президента России, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины. У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным. Я считаю его выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для Европы, и для всего мира. Я знаю его очень хорошо, он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед его страной. Конечно же, мы все переживаем за то, что происходит на Украине. С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положений Устава Организации Объединенных Наций. Мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, что с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорю о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Что бы ни происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией существует общая граница протяженностью 7597 километров – самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2,7 млн граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране в достаточно большом масштабе представлена православная церковь, и мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Пока мы достигаем значительных успехов в нашем развитии. Цифры показывают достаточно убедительно это движение вперед. Поэтому я как президент буду делать все возможное, чтобы обеспечить мир, стабильность в моей стране для того, чтобы внести посильный вклад в достижение мира и прекращение войны на территории, сопредельной Казахстану". Касым-Жомарт Токаев

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию.

Президент РК выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.

Глава государства и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе. Кроме того, Токаев провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.

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Канат Болысбек
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