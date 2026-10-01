Суперкомпьютеры и "Долина ЦОДов": Токаев встретился с вице-президентом NVIDIA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и вычислительной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава РК отметил, что NVIDIA играет одну из ключевых ролей в формировании глобальной экосистемы искусственного интеллекта. Он подчеркнул важность расширения практического применения ИИ в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

Собеседники также отметили, что взаимовыгодное сотрудничество уже обрело прочную практическую базу. В частности, в Казахстане запущены два суперкомпьютерных кластера на базе технологий NVIDIA.

Особое внимание было уделено реализации проекта "Долина ЦОДов" в Экибастузе. Проект предусматривает создание вычислительной инфраструктуры мощностью около 300 МВт с возможностью дальнейшего расширения до 1 ГВт.

Президент подчеркнул значимость соглашений, заключенных с NVIDIA и компанией Firebird, для успешной реализации данного проекта.

В свою очередь Рев Лебаредян высоко оценил ход развития инфраструктуры искусственного интеллекта в Казахстане и рассказал о планах NVIDIA по участию в следующем этапе проекта "Долина ЦОДов".

Отдельно были рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала и технологической экосистемы Казахстана.

NVIDIA – крупная американская технологическая компания, которая разрабатывает графические процессоры (видеокарты) и чипы для компьютеров.

Ранее мы писали о том, что в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники.