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Политика

Токаев обсудил с General Atlantic инвестиции в ИИ и цифровую инфраструктуру

генеральный директор General Atlantic, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 19:54 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя и генерального директора General Atlantic Уильяма Форда. В ходе беседы были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества, развития технологического сектора и экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент Казахстана отметил, что искусственный интеллект и цифровая трансформация являются одними из ключевых приоритетов развития страны. В этой связи подчеркнута важность привлечения ведущих мировых инвесторов и технологических компаний к реализации новых проектов.

Глава РК рассказал о формировании в Казахстане технологической экосистемы, объединяющей Astana Hub, Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и Qazaq AI Research University.

По словам Токаева, развитие данной экосистемы способствует появлению конкурентоспособных на мировом рынке технологических компаний, в том числе Higgsfield AI.

В свою очередь Уильям Форд проинформировал Касым-Жомарта Токаева о возможностях инвестиций General Atlantic в быстрорастущие компании в сферах финтеха, электронной коммерции, программного обеспечения и искусственного интеллекта, а также в энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации проекта "Долина ЦОДов" в Экибастузе, который направлен на создание крупной инфраструктурной платформы для искусственного интеллекта, облачных вычислений и цифровых сервисов. В настоящее время General Atlantic выражает предметный интерес к участию в данном проекте.

Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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