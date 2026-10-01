Токаев обсудил с General Atlantic инвестиции в ИИ и цифровую инфраструктуру
По данным пресс-службы Акорды, президент Казахстана отметил, что искусственный интеллект и цифровая трансформация являются одними из ключевых приоритетов развития страны. В этой связи подчеркнута важность привлечения ведущих мировых инвесторов и технологических компаний к реализации новых проектов.
Глава РК рассказал о формировании в Казахстане технологической экосистемы, объединяющей Astana Hub, Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и Qazaq AI Research University.
По словам Токаева, развитие данной экосистемы способствует появлению конкурентоспособных на мировом рынке технологических компаний, в том числе Higgsfield AI.
В свою очередь Уильям Форд проинформировал Касым-Жомарта Токаева о возможностях инвестиций General Atlantic в быстрорастущие компании в сферах финтеха, электронной коммерции, программного обеспечения и искусственного интеллекта, а также в энергетическую и цифровую инфраструктуру.
Отдельное внимание собеседники уделили реализации проекта "Долина ЦОДов" в Экибастузе, который направлен на создание крупной инфраструктурной платформы для искусственного интеллекта, облачных вычислений и цифровых сервисов. В настоящее время General Atlantic выражает предметный интерес к участию в данном проекте.
Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.