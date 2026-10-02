ИИ внедрят в 500 малокомплектных школ Казахстана: Токаев обсудил проект с Ли Кай-Фу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01.ai Ли Кай-Фу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент отметил значимость экспертного вклада Ли Кай-Фу в формирование подходов Казахстана к развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство приступило к реализации проекта по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования, опираясь на рекомендации Ли Кай-Фу и передовой международный опыт.

В свою очередь Ли Кай-Фу рассказал о ключевых параметрах проекта по внедрению искусственного интеллекта в малокомплектных школах.

На первом этапе, с сентября 2026 года, пилотный проект реализуется в 10 школах. В январе 2027 года планируется расширить его до 60 школ, а в апреле следующего года – до 500.

Президент подчеркнул, что при реализации проекта важно обеспечить его последовательное масштабирование и получить практический эффект для повышения качества образования.

Было отмечено, что возможности, связанные с искусственным интеллектом, должны быть в равной степени доступны как в городах, так и в сельской местности.

В данном контексте глава государства обратил внимание на перспективы, которые открывает применение ИИ в качестве одного из инструментов развития предпринимательства.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву также был представлен ряд инициатив в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Sinovation Ventures – это ведущая пекинская венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в технологические стартапы на ранних стадиях, с особым фокусом на искусственный интеллект (ИИ) и цифровые инновации.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил использовать "Вашингтонскую модель" для глобального регулирования ИИ под эгидой ООН.