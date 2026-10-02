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Политика

Токаев предложил использовать "Вашингтонскую модель" для глобального регулирования ИИ под эгидой ООН

Флаги США и Казахстана, флаги Соединённых Штатов Америки и Казахстана, флаги США и РК, флаги Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 16:26 Фото: senate.parlam.kz
На третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта 2 октября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал "Вашингтонскую модель" безопасного и ответственного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

По его словам, недавно президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний подписали добровольное соглашение о безопасном и ответственном развитии технологий искусственного интеллекта.

"Приветствую эту очень важную и своевременную инициативу. Она отражает общее понимание того, что риски, связанные с искусственным интеллектом, выходят за пределы национальных границ и требуют скоординированных действий как со стороны государств, так и со стороны бизнеса. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта".Касым-Жомарт Токаев

Глава РК полагает, что "Вашингтонская модель" может стать основой международного договора под эгидой ООН.

"Казахстан поддерживает безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта. В этой связи мы готовы выступить в качестве платформы для конструктивного международного диалога по данным вопросам. Наш Совет уже доказал свою практическую значимость. Поэтому я прошу его членов в кратчайшие сроки внести конкретные предложения по международной инициативе Казахстана в этой области. Наше общее видение будет представлено на саммите G20 в Майами в декабре этого года".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 16:26
Токаев поручил правительству определить, где в промышленности нужен ИИ

Также Токаев подчеркнул, что искусственный интеллект стремительно становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности в условиях новой цифровой эпохи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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