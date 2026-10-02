Куда обращаться казахстанцам в зоне боевых действий: контакты МИД

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало номера горячих линий для обращений по вопросам граждан РК, оказавшихся в зоне боевых действий, сообщает Zakon.kz.

Обратиться за информацией и помощью можно в Департамент консульской службы МИД Казахстана, посольство РК в России, а также генеральные консульства в ряде российских городов.

Департамент консульской службы МИД РК

+7 (7172) 72-05-00; Dks_ast@mfa.kz

Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

+7 (925) 897-71-14; consul.moscow@mfa.kz

Генеральное консульство РК в Астрахани

+7 (906) 177-70-88; astrakhan@mfa.kz

Генеральное консульство РК в Казани

+7 (905) 020-30-42; +7 (843) 202-05-92; kazan@mfa.kz

Генеральное консульство РК в Омске

+7 (968) 100-73-06; omsk@mfa.kz

Генеральное консульство РК в Екатеринбурге

+7 (939) 919-76-33; ekaterinburg@mfa.kz

Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге

+7 (981) 916-25-12; +7 (921) 188-90-60; s-petersburg@mfa.kz.

Ранее МИД Казахстана сообщил о работе по возвращению граждан страны, оказавшихся в зоне боевых действий. В ведомстве подчеркнули необходимость получения полной и достоверной информации о таких гражданах непосредственно от них самих либо их родственников.