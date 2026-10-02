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Возвращение казахстанцев из зоны боевых действий: МИД раскрыл детали

Возвращение казахстанцев из зоны боевых действий: МИД раскрыл детали, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 20:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о работе по возвращению граждан страны, оказавшихся в зоне боевых действий. Ранее в СМИ появились обращения казахстанцев с просьбами о содействии в возвращении на Родину, сообщает Zakon.kz.

В МИД подчеркнули, что к ситуации относятся с максимальной серьезностью.

"Защита прав, свобод и законных интересов граждан Казахстана за рубежом является безусловным приоритетом деятельности министерства", – сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Казахстан уже имеет практический опыт возвращения соотечественников из зон боевых действий в разных странах и регионах мира.

При этом в МИД подчеркнули важность получения достоверной информации непосредственно от граждан или их родственников.

"Принципиально важно получение полной и достоверной информации о гражданах Казахстана не из средств массовой информации, а непосредственно от них самих либо от их родственников", – заявили в ведомстве.

По данным МИД, некоторые семьи уже обратились в министерство с просьбой оказать необходимую помощь. Для приема обращений родственников казахстанцев, находящихся в зоне боевых действий, работает специальная горячая линия.

В ведомстве также призвали СМИ оказать содействие в распространении контактных данных горячей линии.

Для обеспечения правовой защиты граждан МИД просит предоставить максимально полную информацию о них, в том числе фамилию и имя, дату рождения, предполагаемое местонахождение, а также сведения об условиях заключенных трудовых контрактов.

Параллельно Казахстан продолжает консультации с российской стороной по вопросу возвращения граждан.

"В целях выработки совместных мер по возвращению казахстанцев на Родину МИД продолжает консультации с российской стороной", – сообщили в министерстве.

Сегодня министр иностранных дел Казахстана встретился с временным поверенным в делах Российской Федерации в Казахстане. Кроме того, в ближайшее время посол Казахстана в России проведет встречи с руководством российского Министерства иностранных дел и Министерства обороны.


"О ходе и результатах проводимой работы будет сообщено дополнительно", – отметили в МИД.

Ранее МИД напомнил казахстанцам о правилах въезда в Индонезию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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