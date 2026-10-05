Токаев встретил в столичном аэропорту султана Омана

Глава государства встретил в столичном аэропорту султана Омана. Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт султана Омана сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

На летном поле в честь высокого гостя был выстроен почетный караул и президентский оркестр.

Ранее сообщалось, что 5-6 октября 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид.

Планируется проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.