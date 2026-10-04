Султан Омана посетит Казахстан с государственным визитом
Фото: magnific
5-6 октября 2026 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе Акорды:
"Планируется проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", – говорится в сообщении.
Главы государств также примут участие в работе казахско-оманского бизнес-форума.
Ранее Токаев поздравил руководство Германии с Днем единства.
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