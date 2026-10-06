Токаев проводил Султана Омана в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, завершившего свой государственный визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в узком и расширенном составе. Позднее президент Казахстана и султан Омана приняли Совместное заявление.
Затем Токаев призвал активнее развивать прямые контакты между бизнесом Казахстана и Омана.
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