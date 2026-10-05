Токаев: Оман хорошо известен как успешное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в Астане султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего с государственным визитом. В аэропорту столицы лидеры двух стран провели краткую беседу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

Глава государства приветствовал визит султана Омана, подчеркнув его историческое значение для развития двусторонних отношений.

"Оман хорошо известен как успешное государство, добившееся значительных результатов в экономическом развитии, а также играющее весьма активную и конструктивную роль в качестве международного посредника. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом не только в своем регионе, но и далеко за его пределами, в том числе в Казахстане. Убежден, что партнерство между нашими странами имеет значительный потенциал, который предстоит в полной мере раскрыть и эффективно реализовать", – сказал президент.

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры будут содержательными и успешными.

Программа визита предусматривает переговоры на высшем уровне, подписание ряда важных документов, а также участие глав государств в работе казахско-оманского бизнес-форума.

Ранее сообщалось, что президент РК встретил в аэропорту Астаны султана Омана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.