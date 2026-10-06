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Политика

Казахстан и Оман намерены наращивать сотрудничество в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве

Казахстан и Оман намерены наращивать сотрудничество в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 18:24 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на казахско-оманском бизнес-форуме подробно остановился на уже имеющемся опыте реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Мы гордимся нашим успешным и многолетним партнерством в энергетике и горнодобывающей промышленности, которое уже приносит позитивные результаты. Объединение наших возможностей в этих жизненно важных сферах позволит создавать новые совместные предприятия, обеспечивающие долгосрочное процветание обеих стран", – предложил президент.

Далее в выступлении был отмечен значительный потенциал взаимодействия в транспортно-логистической сфере.

"Мы рассматриваем Оман как важного транзитно-логистического партнера, принимая во внимание его стратегическое географическое положение, развитую портовую инфраструктуру и выход на рынки Ближнего Востока и Африки. В свою очередь Казахстан обладает значительными природными ресурсами, развитой промышленной базой и занимает стратегическое положение на формирующихся транспортных маршрутах, связывающих Азию и Европу, а также конкретными планами по развитию транспортной взаимосвязанности", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также призвал укреплять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

"Моя страна, располагающая обширными сельскохозяйственными угодьями, готова стать надежным партнером в обеспечении долгосрочной продовольственной безопасности всего региона Залива", – заявил президент.

В завершение глава государства назвал ключевой задачей на данном этапе наполнение конкретным содержанием договоренностей, достигнутых на политическом уровне, и превращение экономических контактов в ключевую опору казахско-оманского партнерства.

"Призываю предпринимателей Казахстана и Омана в полной мере использовать возможности Делового совета для установления партнерских связей, разработки перспективных проектов и расширения взаимных инвестиций. При активном участии наших деловых кругов мы сможем вывести экономические отношения на новый уровень", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили управляющий МФЦА Ренат Бектуров, председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и президент Oman Investment Authority Абдулсалам бен Мухаммед Аль-Муршиди.

Ранее Токаев призвал активнее развивать прямые контакты между бизнесом Казахстана и Омана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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