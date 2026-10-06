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Политика

Токаев призвал активнее развивать прямые контакты между бизнесом Казахстана и Омана

Токаев призвал активнее развивать прямые контакты между бизнесом Казахстана и Омана, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 18:20 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев на казахско-оманском бизнес-форуме заявил о необходимости дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Оманом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в рамках государственного визита Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Казахстан состоялся казахско-оманский бизнес-форум, в котором приняли участие представители ведущих компаний и деловых кругов двух стран.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил, что переговоры на высшем уровне, прошедшие в атмосфере доверия и глубокого взаимопонимания, были открытыми, объективными и по-настоящему содержательными.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Оманом требует укрепления соответствующей договорно-правовой и институциональной базы.

В данном контексте президент указал на важность Договора о взаимной защите инвестиций, который призван обеспечить инвесторам более предсказуемые, прозрачные и надежные условия для реализации проектов.

Отдельное внимание в речи было уделено развитию прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

"Убежден, что создание Казахско-оманского делового совета станет практической платформой для активного взаимодействия между представителями бизнеса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что общие цели Казахстана и Омана подкреплены эффективными финансовыми механизмами:

"Мы приветствуем подписание соглашения о запуске совместной инвестиционной структуры между АО "Самрук-Қазына" и Управлением инвестиций Омана. Эта важная инициатива позволит мобилизовать финансирование и привлечь дополнительные инвестиции. Мы также видим значительный потенциал для сотрудничества с недавно созданным Международным финансовым центром Омана. Установление прямых отношений между финансовыми институтами двух стран открывает новые возможности и пути для взаимных инвестиций", – отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана и султан Омана посетили МФЦА.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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