Ерлан Карин провел встречи с представителями ведущих религиозных организаций

В рамках XXIV заседания секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий вице-президент – руководитель секретариата съезда Ерлан Карин провел ряд двусторонних встреч. В числе затронутых тем были повестка предстоящего заседания и дальнейшее развитие сотрудничества в рамках съезда.

На встрече с председателем Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде отмечен его многолетний личный вклад в становление съезда и развитие межрелигиозного диалога. Ерлан Карин подчеркнул значимость его участия в продвижении идей мира, взаимного уважения и согласия.

Советник Верховного имама Аль-Азхара по международному сотрудничеству Абдулрахман Муса передал президенту Касым-Жомарту Токаеву приветствие и добрые пожелания Верховного имама Аль-Азхара. В ходе беседы также обсуждены перспективы развития взаимодействия Казахстана с Аль-Азхаром, в том числе в сфере религиозного образования, просвещения и межрелигиозного диалога.

Фото: Акорда

С заместителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахманом Абдуллой Аль-Заидом рассмотрено многолетнее участие Лиги в съезде и ее вклад в развитие межрелигиозного диалога. Ерлан Карин отметил важность дальнейшей поддержки деятельности форума и его практических инициатив.

Фото: Акорда

На встрече с заместителем генерального секретаря Англиканского сообщества, епископом Джо Бейли Уэллс отмечены многолетнее участие сообщества в работе Съезда и ее личный вклад в развитие форума. Также выражена надежда на участие Архиепископа Кентерберийского Сары Малалли в работе IX Съезда, который пройдет в Астане в 2028 году.

Фото: Акорда

Зарубежные собеседники также поздравили Казахстан с принятием новой Конституции.

Ранее сообщалось, что Ерлан Карин и кардинал Кувакад обсудили совместные инициативы Казахстана и Ватикана.