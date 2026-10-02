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Политика

Ерлан Карин и кардинал Кувакад обсудили совместные инициативы Казахстана и Ватикана

Ерлан Карин встретился с кардиналом Джорджем Кувакадом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 19:09 Фото: Акорда
Вице-президент Республики Казахстан – руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин провел встречу с префектом дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в рамках съезда и коллоквиума, а также реализации совместных гуманитарных инициатив.

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад передал президенту Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия Его Святейшества Папы Римского Льва XIV, а также наилучшие пожелания народу Казахстана.

По завершении встречи Ерлан Карин и кардинал Джордж Кувакад приняли участие в открытии II Совместного коллоквиума, посвященного защите жизни, здоровья и достоинства детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Участниками мероприятия стали представители государственных органов, религиозных организаций, медицинских и научно-образовательных учреждений, эксперты.

Выступая на открытии, Ерлан Карин подчеркнул, что межрелигиозный диалог должен приносить конкретные гуманитарные результаты. Он также рассказал о масштабных политических и социально-экономических реформах, проводимых под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам вице-президента, повышение благополучия граждан является основной целью преобразований, а защита детей, особенно наиболее уязвимых – одним из важных приоритетов государственной политики.

Участники обсудили проект Хартии прав неизлечимо больного ребенка, продвигаемый в качестве совместной казахстанско-ватиканской инициативы. Ерлан Карин поблагодарил дикастерию и госпиталь "Бамбино Джезу" за вклад в подготовку документа и отметил сотрудничество госпиталя с корпоративным фондом University Medical Center.

В завершение выступления вице-президент пожелал участникам плодотворной работы и содержательных дискуссий.

Ранее сообщалось, что Папе Римскому презентовали форму казахстанской велокоманды "Астана".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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