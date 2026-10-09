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Политика

"Экосистема без границ": Токаев предложил глобальный план по спасению Каспия

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 18:57 Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество объединить усилия для спасения Каспийского моря и поставить вопрос водной безопасности в один ряд с ключевыми глобальными угрозами. Об этом глава государства заявил на Каспийском экологическом саммите, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев призвал объединить международные усилия в целях сохранения Каспийского моря и формирования консолидированного пула наиболее перспективных проектов.

"Эти проекты должны охватывать как морскую акваторию, так и питающие Каспий речные бассейны. Нам предстоит восстановить водный сток, дельты рек и водно-болотные угодия, привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения. Подспорьем в этой работе могут и должны стать гранты, льготное кредитование, другие каналы климатического финансирования", – считает президент Казахстана.

Наряду с этим глава государства полагает принципиально важным завершить формирование постоянного Секретариата Тегеранской конвенции.

"Нам нужен действенный механизм, способный обеспечивать преемственность решений, координацию деятельности и контроль за реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Казахстан продолжит работу по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, потому что наша общая задача – повысить эффективность глобального управления водными ресурсами и при этом уделить приоритетное внимание экологическому состоянию Каспия. Водная безопасность должна занять достойное место в международной повестке наряду с вопросами продовольственной, энергетической и климатической безопасности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент, Каспий – это единая экосистема, не признающая государственных границ, поэтому общий успех невозможен без скоординированных действий в международных организациях и на финансовых рынках.

"Для плодотворной работы есть все необходимое – политический диалог, международно-правовая база, профильные институты и значительный научный потенциал. Я надеюсь, что общими усилиями мы сохраним Каспийское море – источник жизни, благополучия и общего будущего наших народов", – подытожил свое выступление глава нашего государства.

В ходе саммита также выступили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин.

Ранее президент Казахстана отметил, что бедственное состояние Каспия нельзя рассматривать в отрыве от масштабных климатических изменений в регионе.

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