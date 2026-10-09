Токаев: Каспийское море невозможно представить себе без популяции тюленей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Каспийском экологическом саммите, призвал усилить борьбу с браконьерством, защитить каспийских тюленей и восстановить уязвимые экосистемы моря, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. В публикации отмечается, что президент указал на важность принятия дополнительных мер для сохранения биоразнообразия Каспия.

По его мнению, обмеление моря, изменение естественной среды обитания, загрязнение и антропогенная нагрузка требуют усиления совместной работы по восстановлению нерестилищ, защите дельтовых экосистем и особо уязвимых видов флоры и фауны.

"Опыт Северного Арала показывает, что сочетание инженерных мер с природоориентированным научным подходом позволяет эффективно решить водохозяйственные и экологические задачи, повысить устойчивость прибрежных территорий, смягчить последствия климатических изменений. Больше внимания следует уделить также борьбе с незаконным промыслом, браконьерством, нелегальным оборотом биологических ресурсов. Эту проблему можно решить только коллективными усилиями. Необходимо активизировать обмен информацией между правоохранительными и природоохранными органами, проводить совместные оперативные мероприятия, использовать цифровые средства мониторинга. Казахстан готов задействовать в этой общей работе потенциал государственного природного резервата, созданного для сохранения каспийского тюленя и его естественной среды обитания. Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения экологических коридоров с целью минимизации антропогенного воздействия на районы, имеющие огромное значение для жизненного цикла тюленей. В конце концов, Каспийское море невозможно представить себе без популяции тюленей. В Казахстане создается Международный фонд по биоразнообразию, призванный объединить усилия мирового сообщества в деле сохранения общего природного наследия. Одним из важных направлений деятельности Фонда станет защита редких видов и уникальных экосистем Каспия. Приглашаю принять активное участие в работе Фонда с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов", – сказал глава государства.

Ранее президент Казахстана назвал меры, которые помогут сохранить Каспийское море.