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Политика

Приветствуем Соглашение по суперинтеллекту, недавно подписанное в Вашингтоне, – Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 18:02 Фото: akorda.kz
Выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), президент напомнил участникам, что вопросы безопасности всегда были в числе главных приоритетов деятельности СВМДА, сообщает Zakon.kz.

По его словам, организация может внести существенный вклад в мирное урегулирование споров, разоружение и установление мира.

"Сегодня это приобретает особую актуальность. Взаимодействуя с ООН, ШОС, СНГ и другими международными институтами, СВМДА должно играть более активную роль в преодолении разногласий как в Азии, так и за ее пределами. В этой связи призываем государства-участники воплотить нашу коллективную политическую волю в конкретные инициативы, приводящие к ощутимым результатам. В качестве практического шага предлагаем запустить Механизм превентивной дипломатии. Миростроительство должно опережать кризисы. Предотвратить конфликт гораздо эффективнее и дешевле, чем урегулировать уже разгоревшееся противостояние. Такой механизм обеспечит каждому государству-участнику возможность системно участвовать в принятии решений и позволит перейти от деклараций к согласованным действиям", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, организация, нацеленная на будущее, должна быть готова к кардинальным изменениям, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

"Искусственный интеллект, или суперинтеллект, уже стал определяющим фактором экономического развития и национальной конкурентоспособности. В то же время кибератаки играют чрезвычайно разрушительную роль в современных конфликтах. Еще большую обеспокоенность вызывает неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, возможности которого совершенствуются быстрее, чем механизмы международно-правового регулирования. Уже зафиксированы случаи, когда ИИ-агенты обходили защитные механизмы и получали несанкционированный доступ к внешним системам. Подобные инциденты могут привести к серьезным сбоям и обострению напряженности между государствами, если мы совместно не остановим эти процессы путем внедрения международно-правовых инструментов. Развитие искусственного интеллекта не должно опережать способность человечества сохранять над ним эффективный контроль. Поэтому меры укрепления доверия должны распространяться и на цифровую сферу. На мой взгляд, пять существующих измерений СВМДА следует дополнить шестым – искусственным интеллектом", – предложил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что при разумном использовании технологии ИИ способны ускорить экономический рост, повысить эффективность государственного управления и расширить возможности для развития всего региона, при этом риски должны оставаться под совместным контролем

"В этом контексте приветствуем Соглашение по суперинтеллекту, недавно подписанное в Вашингтоне. По своей сути, оно может стать основой для международного договора под эгидой Организации Объединенных Наций. Убежден, что СВМДА способно внести весомый вклад в этот процесс. В рамках наших глобальных усилий в данной сфере Казахстан разместит в Алматы Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН. Надеюсь, что государства – участники СВМДА присоединятся к работе этого Центра, чтобы совместно формировать цифровое будущее нашего региона", – подчеркнул глава государства.

Президент полагает, что сегодня информационная безопасность имеет жизненно важное значение для реализации стратегических проектов, особенно тех, которые предполагают участие нескольких государств.

"Сегодня Казахстан и Азербайджан делают важный шаг, совместно приступая к реализации проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Этот уникальный проект Цифрового Шелкового пути обеспечит более быструю и безопасную передачу данных на евразийском пространстве, укрепит цифровой потенциал Азии и откроет новые возможности для сотрудничества", – сказал он.

Во время выступления Токаев также высоко оценил динамичное председательство азербайджанской стороны, направленное на расширение потенциала СВМДА как уникальной площадки для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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