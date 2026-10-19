Спикер Курултая встретился с председателем Жогорку Кенеша

19 октября 2026 года на полях заседания ТюркПА в Бишкеке состоялась встреча спикера Курултая Айбека Дадебая с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Марленом Маматалиевым.

Айбек Дадебай поздравил коллегу с 35-летием Независимости Кыргызстана и поблагодарил его за теплый прием, подчеркнув, что дальнейшее развитие двусторонних отношений с Парламентом Кыргызстана является приоритетной задачей для Курултая на всех уровнях – в рамках Совета межпарламентского сотрудничества, группы дружбы и профильных комитетов.

"Благодаря политической воле и конструктивной политике наших президентов Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожоевича Жапарова наши отношения стремительно развиваются. Это нашло свое отражение в Договоре об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Наша нынешняя цель – законодательное обеспечение договоренностей наших лидеров", – отметил спикер Курултая.

Фото: пресс-служба Курултая

Айбек Дадебай проинформировал кыргызского коллегу о проводимых в Казахстане по инициативе главы государства масштабных политических и конституционных реформах. В соответствии с новой Народной Конституцией были созданы однопалатный Курултай, институт вице-президента и новый консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі.

Фото: пресс-служба Курултая

В свою очередь Марлен Маматалиев отметил взаимопонимание и успешное взаимодействие лидеров Казахстана и Кыргызстана – как в двустороннем порядке, так и на многосторонних площадках. Спикер Жогорку Кенеша поздравил казахстанцев с проведением реформ и пожелал депутатам Курултая плодотворной работы.

Фото: пресс-служба Курултая

Стороны обсудили также вопросы дальнейшего расширения обмена опытом в законотворческой деятельности, укрепления совместной работы в рамках различных межпарламентских организаций и международных объединений. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включая музыку, театр, кино и спорт.