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Политика

Спикер Курултая встретился с председателем Жогорку Кенеша

спикер Курултая РК Айбек Дадебай, председатель Жогорку Кенеша КР Марлен Маматалиев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:50 Фото: пресс-служба Курултая
19 октября 2026 года на полях заседания ТюркПА в Бишкеке состоялась встреча спикера Курултая Айбека Дадебая с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Марленом Маматалиевым.

Айбек Дадебай поздравил коллегу с 35-летием Независимости Кыргызстана и поблагодарил его за теплый прием, подчеркнув, что дальнейшее развитие двусторонних отношений с Парламентом Кыргызстана является приоритетной задачей для Курултая на всех уровнях – в рамках Совета межпарламентского сотрудничества, группы дружбы и профильных комитетов.

"Благодаря политической воле и конструктивной политике наших президентов Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожоевича Жапарова наши отношения стремительно развиваются. Это нашло свое отражение в Договоре об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Наша нынешняя цель – законодательное обеспечение договоренностей наших лидеров", – отметил спикер Курултая.
председатель Жогорку Кенеша КР Марлен Маматалиев, спикер Курултая РК Айбек Дадебай, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:50

Фото: пресс-служба Курултая

Айбек Дадебай проинформировал кыргызского коллегу о проводимых в Казахстане по инициативе главы государства масштабных политических и конституционных реформах. В соответствии с новой Народной Конституцией были созданы однопалатный Курултай, институт вице-президента и новый консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі.

спикер Курултая РК Айбек Дадебай, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:50

Фото: пресс-служба Курултая

В свою очередь Марлен Маматалиев отметил взаимопонимание и успешное взаимодействие лидеров Казахстана и Кыргызстана – как в двустороннем порядке, так и на многосторонних площадках. Спикер Жогорку Кенеша поздравил казахстанцев с проведением реформ и пожелал депутатам Курултая плодотворной работы.

председатель Жогорку Кенеша КР Марлен Маматалиев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:50

Фото: пресс-служба Курултая

Стороны обсудили также вопросы дальнейшего расширения обмена опытом в законотворческой деятельности, укрепления совместной работы в рамках различных межпарламентских организаций и международных объединений. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включая музыку, театр, кино и спорт.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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