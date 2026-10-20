Казахстан войдет в топ-10 мировых производителей меди: Токаев дал старт строительству нового завода

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 октября 2026 года, в режиме телемоста дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к участникам церемонии, глава РК назвал строительство металлургического предприятия в поселке Актогай области Абай одним из важнейших проектов, который придаст новый импульс развитию экономики страны.

"В своем прошлогоднем Послании народу я отметил стратегическое значение горно-металлургической отрасли для нашего государства и поставил ряд конкретных задач по ее развитию. Строительство нового завода можно назвать результатом активной работы, проводимой в данном направлении. Как известно, сегодня Казахстан динамично развивается, вступив в эпоху исторического подъема. Благодаря единству и созидательной энергии народа мы успешно претворяем в жизнь масштабные реформы. Самое главное, мы приняли Конституцию, которая станет ориентиром на пути к светлому будущему государства. Основной закон стал подлинным олицетворением незыблемых ценностей и принципов нашей нации. Повышение благосостояния народа определено в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства. В соответствии с Конституцией природные ресурсы, находящиеся в недрах земли, принадлежат народу. Поэтому подобные промышленные проекты прежде всего будут служить на благо нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев отметил, что Казахстан, обладающий колоссальными запасами полезных ископаемых, должен эффективно использовать эти природные ресурсы.

В стране насчитывается более 9,5 тысячи месторождений, ежегодно добывается около 160 млн тонн руды, производится около 3,5 млн тонн медного концентрата.

"В целом отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует значительный рост. В прошлом году объем продукции сектора достиг 60 млрд долларов. За последние три года во всех регионах страны реализовано 540 индустриальных проектов. В результате создано около 50 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня мы приступаем к реализации еще одного значимого индустриального проекта. Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики. Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди. Кроме того, предприятие будет выпускать золото и серную кислоту. Реализация столь масштабного проекта внесет весомый вклад в развитие отечественной металлургии". Касым-Жомарт Токаев

Также президент поставил перед акционерами предприятия ряд важных задач.

"Необходимо удовлетворить все законные социальные потребности рабочих. В этом и заключается главный смысл "Слышащего государства". Правительство, местные органы власти должны поддерживать тесные связи с трудовыми коллективами и активно работать в соответствии с концепцией "Закон и Порядок"", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства призвал уделять особое внимание широкому внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в промышленную сферу.

"Применение передовых решений способствует росту производительности, повышению уровня безопасности труда и эффективной профилактике производственного травматизма. На недавно состоявшемся форуме AI & Digital Bridge я поставил перед правительством ряд конкретных задач. Важно учесть это в ходе строительства завода. Безусловным приоритетом является обеспечение высокого качества строительных работ и соблюдение установленных сроков. Выражаю искреннюю признательность всем казахстанским специалистам, а также нашим китайским партнерам, которые активно участвуют в реализации этого уникального проекта. Уверен, что Актогайский медеплавильный завод внесет значительный вклад в укрепление промышленного потенциала Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Согласно справочной информации пресс-службы Акорды, на предприятии предусмотрен полный производственный цикл – от добычи и обогащения руды до выпуска готового металла.

Комплекс будет перерабатывать собственный медный концентрат, что обеспечит устойчивость сырьевой базы и позволит увеличить добавленную стоимость продукции, создаваемой в Казахстане.

Получение первого медного катода запланировано на 2030 год. Помимо меди завод будет выпускать металлическое золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.

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