Асылов доложил Токаеву о возврате активов на 1,3 трлн тенге

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Берика Асылова о состоянии законности в стране и результатах работы органов прокуратуры по приоритетным направлениям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Асылов доложил о принятых мерах координации по контролю за криминогенной обстановкой и профилактике преступности.

Он отметил, что в результате за девять месяцев этого года количество уголовных правонарушений снизилось на 14,6%, в том числе в общественных местах – на 22,3%, на улицах – на 20,1%.

Совместно с правоохранительными органами и заинтересованными структурами принят комплекс мер по противодействию интернет-мошенничеству, наркопреступности и другим опасным деяниям.

Также Асылов проинформировал о том, что на сегодня возвращено активов на сумму 1,3 трлн тенге.

По его словам, за счет этих средств профинансированы строительство и реконструкция 466 объектов социальной инфраструктуры, из которых 378 уже завершены. В частности, введены в эксплуатацию крупные медицинские объекты в шести областях, футбольный стадион имени К. Мунайтпасова в Астане, а также завершена реконструкция аэропортов в Балхаше, Павлодаре и Аркалыке.

Кроме того, он доложил, что продолжается развитие международного сотрудничества по вопросам возврата активов, экстрадиции и выдачи преступников.

Генеральная прокуратура подписала 92 договора с 39 юрисдикциями. В Казахстан экстрадировано 50 лиц, иностранным государствам выдано 123 лица.

Асылов сообщил, что в рамках исполнения Указа Президента от 17 декабря 2025 года выстроена системная модель защиты инвесторов.

С начала года оказана помощь 2 886 инвесторам. Под сопровождением прокуроров находятся 3,5 тысячи инвестпроектов.

Интеграция Национальной цифровой инвестиционной платформы с системой "Цифровой надзор" позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы.

Асылов отметил, что в социально-экономической сфере восстановлены конституционные права 413 тысяч граждан, в том числе трудовые права свыше 200 тысяч работников. Взыскана задолженность по заработной плате на 2,5 млрд тенге и алиментам на 7,9 млрд тенге.

Прокурорами пресечены нарушения при расходовании государственных средств на 535 млрд тенге, в бюджет возмещено 66,4 млрд тенге.

В рамках встречи особое внимание было уделено продвижению идеологии "Закон и Порядок", в том числе среди молодежи, а также внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в надзорную деятельность.

В итоге президент поручил продолжить работу по обеспечению законности во всех сферах, укреплению верховенства закона и общественной безопасности, координации мер по соблюдению правопорядка, в том числе в электоральный период. А также он подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения конституционных ценностей Справедливого Казахстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай расширят сотрудничество в металлургической отрасли.