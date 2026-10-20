Казахстан и Китай расширят сотрудничество в металлургической отрасли

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров компании СNMC Вэнь Гана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев высоко оценил участие компании China Nonferrous Metal Mining Group, обладающей большим международным опытом в горнодобывающей и металлургической промышленности, в развитии индустриального потенциала Казахстана.

Президент подчеркнул особую важность запуска строительства медеплавильного завода на месторождении Актогай, призванного придать дополнительный импульс развитию экономики области Абай и обрабатывающей промышленности Казахстана.

Как отметил глава государства, Китай является одним из ключевых стратегических и экономических партнеров Казахстана в сферах торговли и инвестиций, а сегодняшний запуск проекта служит ярким свидетельством поступательного развития сотрудничества двух стран.

В свою очередь глава СNMC Вэнь Ган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное доверие в осуществлении масштабного проекта и личное участие в церемонии.

Вэнь Ган заверил президента Казахстана в том, что СNMC выполнит строительные работы на высоком уровне и в установленные сроки с применением передовых технологий. При этом особое внимание будет уделено строгому соблюдению требований промышленной и экологической безопасности.

По его словам, реализация проекта позволит создать новые рабочие места и расширить сотрудничество в сфере подготовки местных кадров и обмена опытом.

По итогам встречи было отмечено, что данный проект станет еще одним успешным примером промышленной кооперации между Казахстаном и Китаем, а также откроет путь для дальнейшей совместной работы в области металлургии и глубокой переработки.

Ранее сообщалось, что Токаев дал старт строительству нового завода.