Президент РК: Конституция четко определяет видение прошлого, настоящего и будущего Казахстана

На торжественном мероприятии по случаю Дня Республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил народную мудрость, которая гласит: "Ынтымақ – мызғымас қорған" ("Согласие – несокрушимая опора"), сообщает Zakon.kz.

По словам президента, мы – народ, который смотрит в будущее уверенно и с оптимизмом.

"Благодаря согласию и стабильности мы с честью прошли через непростые испытания. Приумножая благосостояние страны, мы расширили горизонты нашего бытия. Как единая нация мы успешно воплотили в жизнь кардинальные преобразования". Касым-Жомарт Токаев

Cамое главное, как отметил глава государства, на основе всенародного волеизъявления была принята Новая Конституция – священный документ, который служит незыблемым ориентиром.

"Вступившая в силу Конституция стала краеугольным камнем законодательства нашего многонационального государства. Каждый принцип, каждая статья Основного закона призваны служить интересам страны. Суверенитет страны, территориальная целостность, законные права и свободы граждан в соответствии с нашей Конституцией признаны высшими ценностями. Обеспечение Закона и Порядка, укрепление общенационального единства были закреплены в качестве незыблемых принципов. Развитие науки и образования, инноваций и высоких технологий определено как стратегическое направление деятельности государства. Конституция четко определяет видение прошлого, настоящего и будущего Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент заявил, что Основной закон дал старт новому этапу кардинальных преобразований, в результате которых полностью обновлена система государственной власти.

"Сформирован однопалатный Курултай. Таким образом, мы на практике реализовали концепцию "Сильный Президент – влиятельный Парламент, то есть Курултай – подотчетное Правительство". Была учреждена должность вице-президента. Внесены необходимые изменения в структуру Совета Безопасности. Свою работу начал высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі. Наше государство стало одним из немногих в мире, где добровольческое, или волонтерское, движение обрело конституционный статус. Как известно, в современном мире не было подобных масштабных изменений в системе власти в столь сложных, нестабильных, непредсказуемых и неопределенных условиях. Для нашего государства это большой политический шаг вперед". Касым-Жомарт Токаев

О чем еще говорил Токаев на мероприятии, можно прочитать тут.