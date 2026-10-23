Касым-Жомарт Токаев анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики подчеркнул, что в течение семи лет построено и отремонтировано несколько десятков тысяч километров автомобильных и железных дорог, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, через Казахстан прокладываются транспортные, энергетические и цифровые маршруты, соединяющие Европу и Азию.

"Казахстан стал известен в мире как развитое, стабильное, светское государство, вносящее значительный вклад в укрепление мирового порядка в качестве средней державы. Благодаря прагматичной и ответственной внешней политике Казахстан сохраняет высокий международный авторитет. Наш паспорт пользуется большим уважением во всем мире. Для наших граждан и бизнеса открыты все границы. Казахстан стал активным участником глобальной цифровой трансформации". Касым-Жомарт Токаев

Далее он добавил, что в Астане функционируют Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и современный уникальный технопарк Astana Hub. Экспорт IT-услуг превысил один миллиард долларов.

"Запущены два суперкомпьютера, ресурсы которых служат отечественным компаниям и ученым. На подходе третий очень мощный суперкомпьютер". Касым-Жомарт Токаев

Также прочной основой цифровой экономики призван стать строящийся кластер дата-центров – "Долина ЦОДов".

"Мы реализуем общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, внедряем технологии искусственного интеллекта во все сферы жизни. Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент уточнил, что за последние семь лет на развитие социальной сферы было выделено 88 трлн тенге. Эти средства следует рассматривать как инвестиции в улучшение благосостояния населения.

"На сегодняшний день качество медицинских услуг повышается во всех регионах, особенно в сельской местности и отдаленных районах. С 2019 года по всей стране было построено 1259 медицинских учреждений. В Конституции страны четко установлено право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Нашим гражданам доступно более тысячи бесплатных видов медицинских услуг. Без преувеличения, это абсолютно уникальный формат социальной поддержки населения". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, бесплатным горячим питанием во всех школах обеспечено более 1,7 миллиона учащихся, в том числе все ученики начальных классов и дети из социально уязвимых групп.

Еще в Казахстане действует большое количество социальных льгот, однако отдельные виды выплат представляют собой скорее растраты средств.

"В связи с этим правительство в настоящее время проводит детальный анализ данной сферы, разбирается в ситуации". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что Конституция четко определяет видение прошлого, настоящего и будущего Казахстана.