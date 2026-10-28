Президент Казахстана: Мы должны защищать честь и авторитет учителей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана поручил освободить учителей от лишней работы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в обществе сейчас активно обсуждаются проблемы, связанные с реформами в сфере образования.

"В целом любые изменения должны быть направлены на облегчение труда учителей и снижение излишней нагрузки на них. Не секрет, что на практике эта задача пока не решена в полной мере. Раньше учителя страдали от чрезмерной бумажной работы. Теперь ее заменили многочисленные отчеты, которые необходимо вносить в различные платформы и цифровые системы. Главная миссия учителя – давать детям качественное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение. Необходимо отказаться от всей лишней работы, которая мешает выполнению этих задач. Мы должны защищать честь и авторитет учителей", – сказал Токаев.

Президент отметил, что в последнее время в школах участились случаи, когда ученики грубят педагогам и даже применяют к ним физическую силу.

"При этом нередко и администрация школы оказывает давление на учителя. Это недопустимо. Каждый подобный случай должен рассматриваться тщательно и всесторонне. Во всех таких ситуациях и семья, и ученик, и учитель, и школа должны проявлять одинаково ответственное отношение. Министерство просвещения должно держать эту работу на особом контроле", – добавил Токаев.

Ранее глава государства поделился мнением по поводу изменений в оказании социальной помощи.