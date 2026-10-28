Не просто путь из точки "А" в точку "Б": политолог о важности развития логистики и модернизации инфраструктуры

Президент в своем Послании народу Казахстана не только оценил потенциал логистических возможностей страны, но и отметил ряд проблемных вопросов в транспортной сфере. Политолог объяснил Zakon.kz, почему этим темам в последние годы уделяется столь пристальное внимание.

По мнению главы государства, мировая логистика вступила в период масштабной трансформации и ускоренного развития. На фоне уязвимости морских путей повысилось стратегическое значение сухопутных транспортных коридоров – и Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии.

Вместе с тем президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных. Он подчеркнул, что до недавнего времени эта работа "велась ни шатко ни валко".

"Без развитой транспортно-логистической системы даже сильная сегодня страна завтра может оказаться на грани краха. В следующем году в нашей стране будет введена в эксплуатацию железнодорожная линия "Бахты – Аягоз". Благодаря новому маршруту пропускная способность грузовых перевозок с Китаем увеличится на 20 миллионов тонн. В августе началось строительство магистрали "Арал – Каспий". Этот проект позволит сократить протяженность Транскаспийского коридора примерно на тысячу километров, а сроки доставки грузов – на три дня", – сказал он, отметив, что сегодня вопросами логистики занимаются все государства.

Вдобавок, по словам Касым-Жомарта Токаева, необходимо создать современную, высокоразвитую единую сеть железных и автомобильных дорог, которая свяжет все регионы Казахстана и укрепит транзитный потенциал страны. Эту задачу он назвал стратегической.

Известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев акцентировал внимание на том, что тема логистики и транспорта поднимается президентом далеко не впервые.

"Отношение государства к логистике изменилось. Это не просто инструмент транзита, доставки грузов, импорта, экспорта пассажиропотока, а способ глобального позиционирования Казахстана на международных рынках товаров и услуг. Ни для кого не секрет, что в мире в целом высока конкуренция за международные пути сообщения. Да, основной товаропоток еще проходит морским путем, но сухопутные тоже развиваются в силу строительства дорог и развития технологий. Во многих странах, имеющих транзитные возможности, появляются новые приоритеты в развитии логистики", – уверен политолог.

Он напомнил, дороги прокладывают даже в местности со сложным ландшафтом. А на фоне изменения направлений экспортных грузопотоков возникает необходимость модернизации и расширения инфраструктуры международного значения. И наша страна в этой системе может сыграть важную роль.

"При этом приоритетные направления развития казахстанской логистики не должны быть основаны лишь на нынешней конъюнктуре. Во-первых, это решения не одного дня, а во-вторых, они должны быть нацелены на будущее, на среднесрочную и долгосрочную перспективу". Эдуард Полетаев

Что до модернизации уже имеющейся транспортной инфраструктуры, она, говорит эксперт, поддерживает территориальную целостность и связанность государства.

"Важен комплексный подход к ней. Неслучайно президент говорит и об автомобильных пунктах пропуска, и об обновлении, допустим, подвижного состава на железных дорогах. Все это важно, потому что транспортная, логистическая отрасль еще и укрепляет национальный суверенитет, способствует обеспечению безопасности страны и помогает эффективно интегрироваться в международные цепочки. А если учесть протяженную территорию, транспортные узлы способствуют не просто развитию экономики, но и социальному, экономическому выравниванию регионов. Появилась дорога – регион будет развиваться в более высоком темпе", – объясняет спикер.

Безусловно, на этом пути немало проблем и вызовов, продолжает он. Инфраструктура изношена, необходимо менять технологии управления и внедрять инновации, о чем говорит и сам глава государства. Требуется цифровизация процессов, переход к большей энергоэффективности и экологичности. Однако результат стоит того:

"Это, безусловно, окажет мультипликативное воздействие на экономику. Развитие логистики и транспорта стимулирует развитие смежных отраслей. Те же машиностроение, металлургия. IT, если речь идет о цифровизации. Также вырастет инвестиционная привлекательность страны и уровень жизни ее населения: чем больше магистралей, тем легче налаживать связи и взращивать здоровую конкуренцию, которая в свою очередь влияет на адекватность уровня цен", – подытожил Эдуард Полетаев.

И добавил: на сегодняшний день транспортные артерии – не просто путь из точки "А" в точку "Б". Это сеть, обеспечивающая сохранение суверенитета, развитие технологий, укрепление экономики и политические преимущества.