Токаев поздравил президента Чехии

Сегодня, 28 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Чешской Республики Петру Павелу по случаю Дня независимости, сообщает Zakon.kz.

Об это стало известно из информации, опубликованной на сайте Акорды:

"В своем послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан высоко ценит основанное на взаимном уважении и доверии партнерство с Чехией, и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран. Президент пожелал Петру Павелу успехов в государственной деятельности, а чешскому народу – благополучия и процветания".

В апреле 2026 года Казахстан с официальным визитом посетил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он на встрече с Олжасом Бектеновым заявил, что всегда мечтал посетить РК.

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После торжественной церемонии в Акорде Касым-Жомарт Токаев и Андрей Бабиш провели встречу в узком и расширенном форматах. Президент назвал премьера Чехии "надежным другом Казахстана" и вручил орден "Достық" І степени.