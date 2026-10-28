ЧП в частном доме: мужчине потребовалась помощь врачей в Алматы

В Турксибском районе Алматы ликвидирован пожар, в результате которого пострадал 42-летний мужчина. Об этом 28 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Акан Сери поступило сегодня на пульт 112 города.

"На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что горит одноэтажный частный жилой дом. Слаженными действиями пожарных возгорание удалось оперативно ликвидировать. За медицинской помощью обратился мужчина 1984 года рождения. В настоящее время он находится под наблюдением врачей", – следует из релиза, распространенного в среду.

Вместе с тем в МЧС казахстанцам напомнили:

"При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно звоните по номеру 112".

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В ночь на 28 октября 2026 года в Алматинской области спасатели оперативно ликвидировали пожар в двух магазинах.