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Происшествия

ЧП в частном доме: мужчине потребовалась помощь врачей в Алматы

Алматы, частный дом, пожар, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 18:57 Фото: Telegram/qr_tjm
В Турксибском районе Алматы ликвидирован пожар, в результате которого пострадал 42-летний мужчина. Об этом 28 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Акан Сери поступило сегодня на пульт 112 города.

"На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что горит одноэтажный частный жилой дом. Слаженными действиями пожарных возгорание удалось оперативно ликвидировать. За медицинской помощью обратился мужчина 1984 года рождения. В настоящее время он находится под наблюдением врачей", – следует из релиза, распространенного в среду.

Вместе с тем в МЧС казахстанцам напомнили:

"При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно звоните по номеру 112".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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